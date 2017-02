Popelka už zvládl 53 zápasů. Bojuje i o extraligovou šanci ve Zlíně

V říjnu pendloval mezi Zlínem a Přerovem, v průměru hrál každý druhý den. A přestože pak zvolnil zápasové tempo, zasáhl hokejový útočník Michal Popelka v letošní sezoně už do 53 ligových utkání. Ve dvou elitních českých soutěžích mu může v tomto ohledu málokdo konkurovat.

„Cítím se dobře. Je to lepší než trénovat,“ říká o svém zápřahu Popelka, který sezonu rozjel v prvoligovém Přerově.

Zlín si svého odchovance poprvé vypůjčil na konci září na střetnutí 9. kola na Spartě, natrvalo si ho vyžádal 4. prosince pár dnů po trenérské změně.

„Moc jsem tomu před sezonou nevěřil, ale snažil jsem hrát dobře, abych se sem ještě dostal,“ přiznal Popelka, že na návrat do mateřského klubu přece jen myslel.

V předešlých dvou sezonách si připsal ve Zlíně jen šest extraligových startů. S Hradcem Králové se zaskvěl vítězným gólem, ironman Popelka tehdy nastoupil do čtvrtého zápasu ve čtyřech dnech.

Klubu může pomoci útočník Kanko V loňském předkole extraligového play-off zaznamenal v třineckém drese v sérii se Zlínem čtyři kanadské body (1+3), letos může útočník Peter Kanko pomoci zase týmu PSG. Zlínský klub se před koncem lednového přestupního termínu dohodl s prvoligovým Havířovem na střídavých startech zkušeného 32letého křídelníka.

„Utkání ve Zlíně se neodmítají. Je to šance, která nechodí každý den. Doufám, že ještě přijde,“ přál si tehdy. Teď je plnohodnotným členem extraligové kabiny, absolvoval 24 duelů. A vděčí za to také Přerovu, s kterým předloni postoupil ze druhé do první ligy. „Ve Zlíně byla tehdy nabitá konkurence. A první liga je výborná příprava pro mladé kluky, jako jsem já. V Přerově jsem dostával hodně prostoru, začal jsem si více věřit na ledě, na puku, ve všem,“ líčí 23letý forvard.

Ve Zlíně je se svým vytížením spokojený. Že stráví ve hře v průměru více než 11 minut za zápas, nečekal.

„Chci se tady udržet i pro příští sezonu,“ říká Popelka, jemuž se nejvíce vydařila půlka ledna – to se trefil ve všech třech domácích vítězných zápasech. Na křídle svého útoku měl přitom lotyšského reprezentanta Robertse Bukartse.

„Je to výborný hokejista, dobře se drží na puku. Hlavně je to střelec, ale často mi nahrál do šance. S Hradcem mi to dal před prázdnou bránu,“ oceňuje kvality kanonýra mužstva, s kterým si však moc nepopovídá. „Buky umí česky možná lépe než já anglicky. Ale vždycky se nějak domluvíme, nebo se někoho zeptám. Často je to o kreslení na tabuli.“ V posledním utkání však trenéři jejich spojení roztrhli a Popelka propadl ze druhé do čtvrté lajny.

„Je to podle toho, jak se komu daří. Jsem rád, že hraju. Vždycky chci odvést maximum,“ podotýká Popelka, který si v pondělí odskočil na jeden duel do Přerova.

Zubři stejně jako Zlín drží poslední postupové místo do předkola play-off: „Věřím, že to oba týmy zvládnou.“

Dnes se Zlín v Plzni utká s přímým konkurentem o desítku, na domácí ztrácí devět kol před koncem základní části pouze bod.