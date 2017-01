Zlínský Sedláček se konečně trefil. Už se mi nebudou posmívat, ulevil si

„Hrozně se mi ulevilo. Kluci se mi už nebudou posmívat. Všichni věděli, že to byl můj první gól,“ oddechl si Sedláček, který se dočkal ve svém 79. extraligovém startu.

Úterý 3. ledna 2017 mu navždy zůstane v paměti spojené s předtím nepoznanou radostí. „Pocity se ani nedají popsat,“ povídal bezprostředně po vítězném zápase s Třincem, k němuž přispěl zásahem na 2:0.

Jak padl? Sedláček převzal na modré čáře pas od obránce Marušáka a puk po ledě procedil brankáři Hamerlíkovi mezi betony.

„Ani jsem nepřemýšlel. Říkal jsem si, že to buď padne, nebo nepadne. Jirka Marušák odvedl nejvíce práce,“ děkoval Sedláček za gólovou nahrávku matadorovi zlínského mužstva. „Byla fantastická, krásně mi sedla na hokejku.“

V čase 17:53 se uzavřel Sedláčkův kruh. Gól vsítil v zápase s Třincem, proti němuž odehrál před čtyřmi roky v semifinálové sérii první extraligový mač.

„Je to pravda. Ale bylo mi jedno, proti komu padne. Hlavně že padl,“ zdůraznil 22letý útočník znovu.

Že se prosadil ve Zlíně, je náhoda. Když mu po loňské sezoně skončila v klubu smlouva, novou nedostal. Zavděk musel vzít druholigovým Šumperkem. Na zlínského odchovance si vzpomněla až nová trenérská dvojice Robert Svoboda – Martin Hamrlík. „Překvapilo mě to,“ přiznává Sedláček. „Z druhé ligy do extraligy je to velký skok. Jsem rád, že jsem dostal šanci.“

Dva zápasy, dvě výhry. Když Zlín nastoupil se Sedláčkem v sestavě, zabodoval naplno. A přestože hrál ve čtvrté řadě, komparzem nebyl. Ve statistice má tři plusové body.

V duelu s Třincem ho trenéři využívali v oslabení a v dramatickém finiši ho dokonce poslali na vhazování v obranném pásmu při soupeřově risku bez brankáře. A Sedláček klíčové buly zvládl.

„Takový ice time jsem nečekal vůbec. Díky tomu jsem se dostal do tempa,“ těšilo Sedláčka. Na oslavy však neměl čas. Hned po utkání spěchal na dnešní druholigový zápas svého Šumperku.

„Tam si zahraju hodně, mám velký prostor na ledě. Nevadí mi, že pendluju. Pořád lepší, než kdybych jenom trénoval a hrál za Šumperk. Když se vrátím ze Zlína, snažím se podat co nejlepší výkon,“ líčí Sedláček.

Ačkoliv klesl do třetí nejvyšší soutěže, extraligu neodepsal. „Pořád jsem se snažil makat naplno, ale nemyslel jsem si, že do extraligy skočím ze druhé ligy. Počítal jsem, že to vyjde přes první ligu,“ svěřil se Sedláček. Teď se comebacku mezi elitu zase o něco přiblížil.