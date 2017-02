Chci do play-off. Třeba i přes Zlín, líčí vzkříšený útočník Vlach

Donedávna leklý tým pookřál, vyhrál čtyři zápasy v řadě a drží se tři body od desátého místa. Dnes bude o prodloužení své série bojovat v Třinci (17.00). „Každý bod je pro nás teď důležitý. Krůček po krůčku se budeme dál snažit přibližovat desítce,“ věří Roman Vlach.

Z výměny hráčů se Zlínem musí i vedení olomouckého klubu cítit jisté uspokojení. Na Valašsko poslalo Davida Ostřížka, který však zatím pokračuje v trápení a ve čtvrté lajně si za sedm zápasů nepřipsal ani bod. Vlach se naopak stává důležitým článkem sestavy kohoutů. „Můžeme být zatím spokojení. Je produktivní, je to hráč do přesilovky, bruslí, takže dobré. Oproti Davidovi jsou rozdílní akorát výškově. Není zase tolik odlišným typem hráče,“ srovnává olomoucký asistent trenéra Jan Tomajko.

Výškové centimetry sice hrají pro Ostřížka, ale v hokejových ukazatelích jasně převyšuje Vlach. Za měsíc se na Hané znovu nastartoval. „Jsem moc spokojený. Ve Zlíně jsme s trenérem asi nenašli společnou řeč nebo jsme se neshodli a cítil jsem, že bych jinde mohl být platnější. Tak jsem to zkusil a jsem rád, že jsme se domluvili s Olomoucí. Věřil jsem, že Olomouc má tým na to, aby šla do play-off. A zatím ukazujeme, že to tak může být,“ nelituje změny dresu.

Navíc se po zranění Františka Skladaného s Jurajem Mikúšem posunul do první lajny a v ní jen za poslední dva zápasy proti Spartě a Plzni nasbíral gól a tři přihrávky. „Kluci hrají parádní důrazný hokej, vybojují puky, ať je to Knoťar (Jan Knotek – pozn. red.), nebo Laš, a umí i zakončit. Nemůžu si stěžovat,“ usmívá se.

Pod pozitivními zážitky z dobrých výsledků a významné role na ledě se vzdal i svého místa v centru, které má zatím předplacené důrazný Knotek. „Poprvé v životě hraju na pravém křídle, ale zatím to funguje, vyhovíme si a to je hlavní. V dnešním hokeji je asi jedno, kde hrajete, jestli uprostřed, vlevo, nebo vpravo,“ přemítá Vlach.

K úplné spokojenosti ale kohoutům stále chybí dost. Sice se jim daří vyhrávat zápasy, v tabulce však zůstávají dál dvanáctí, protože body sbírají i největší konkurenti Mladá Boleslav, Plzeň a Zlín. Mora zatím alespoň snížila ztrátu na tři body.

„Každý na play-off myslí, je to vrchol sezony, a když už se tam člověk dostane, začíná jiná soutěž. Tam už se spíš bojuje, stačí prohrát dva zápasy a je to o něčem jiném. Byli bychom zklamaní, kdyby se nám desítka nepodařila. Víme, že bude těžké se tam dostat, ale uděláme pro to všechno,“ říká odhodlaně. Na dvě volná místa se sedm kol před koncem tlačí čtveřice týmů, pokud Hanáci chtějí jedno z nich, musí pod sebe dostat dva soupeře. Například Zlín, odkud Vlach před měsícem přišel. „Vím, jsem si toho vědom, ale nesleduju to tak, jestli to bude Boleslav, nebo Zlín. Teď jsme v Olomouci, chceme do play-off, a jestli to bude přes Zlín, tak to bude přes Zlín,“ ukazuje 27letý útočník tvář profesionála.

Výměna hráčů je do konce sezony, po ní ale Vlachovi vyprší ve Zlíně kontrakt. Připravuje už pro něj vedení olomouckého klubu novou smlouvu? „Na to je ještě brzy, tyhle věci ještě nemáme pořešené,“ prozradil Tomajko, který je zároveň majitelem klubu.