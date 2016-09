Možná nás žene strach z minulých sezon, říká zlínský gólman Kašík

„Možná nás žene strach z minulých sezon a doufám, že tak budeme dál pokračovat,“ přeje si brankář Libor Kašík.

Výsledek úterního moravského derby vypadá těsně, ale jen opticky. Domácí soupeře na ledě převálcovali, a nebýt skvělého Bartošáka v bráně, odjeli by hosté s pořádným výpraskem.

Zlínští střelci ho překonali po kombinacích do prázdné brány. Puk do sítě zabíjeli Okál a Holík po skvostné přesilovkové souhře Kotvana s Bukartsem. Od 12. minuty někdejší brankář kádru Los Angeles Kings zavřel klec a až do konce držel domácí v napětí.

Precizně fungující obrana domácích ale vítkovické hráče nepouštěla do šancí, střely z dálky pochytal spolehlivý Kašík, který si připsal čtrnáctou nulu v extralize.

„Znovu smekám před kluky. Dnes by mohl chytat za Zlín kdokoliv. Hráli skvěle, poctivě a mám pro ně jenom slova chvály,“ poděkoval Kašík týmu.

Přesto se zapotil. Na vině je nezvyklá vlna zářijových tropických veder, která dopadá také na hokejisty.

„Na stadionech to není zatím ideální. Teploty jsou vysoké, je to jako chytat v sauně,“ podotkl Kašík, který čelil 21 střelám. „V závěrečné třetině jich na mě šlo jenom minimum,“ znovu velebil své spoluhráče.