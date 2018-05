MS V HOKEJI

Zatímco ale v sobotu ve třetí třetině a v prodloužení Slováci jen přihlíželi české honbě za vyrovnáním, o den později se v obdobně „potupné“ pozici objevili Češi. „Hráli jsme nahoru dolů. Navázali jsme na sobotu, kdy jsme v závěru zkusili vabank. A z toho plynula švédská přečíslení,“ říkal po prohře 2:3 kouč Josef Jandač.

Češi už po osmi minutách ztráceli dva góly, což je vzhledem k síle Švédů velký luxus. Sice později hru zlepšili, jenže jednoznačná byla individuální šikovnost švédských hráčů, a tak se zatím z českého pohledu naplňuje očekávaný scénář mistrovství. Zrodila se – byť se štěstím – výhra nad Slovenskem a s druhým sokem tým padl.

„Věřím, že se hra bude zlepšovat. Těší mě, že v obou zápasech byla bojovnost. Ale přišli jsme o body a ty se počítají,“ uvedl Jandač.

VIDEO: Těší mě bojovnost, ale přišli jsme o body, říká Jandač Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tři z pěti gólů tým inkasoval v oslabení, což je nutné vylepšit. Občas chybí důraz před vlastní brankou, tak jako při druhé švédské trefě. Na defenzivě je znát nezkušenost, byť včera u všech švédských gólů byl Jordán, naopak jeden z těch protřelých. Z třetí branky Jandač vinil mladého Chytila, který nevyhodil puk z pásma. Brankář Rittich vzal vinu na sebe: „Nesmím dostávat góly na bližší tyč. Byla to moje chyba a musím se poučit.“

Na druhou stranu, jak už Jandač řekl, je vidět bojovnost. Tým působí energicky, nevzdává se. Možná mladým chybí taktická vyzrálost, ale zase je v nich drzost, chuť.

Leccos z toho ukázal v sobotu Martin Nečas. Velký talent nejdřív zažil opojné chvíle slávy, když proti Slovensku zařídil deset vteřin před koncem vyrovnání. O pár minut později ale ležel nehybně na ledě a spěchal k němu lékař. Škobrtnul o beton brankáře Čiliáka, jinak parťáka z Komety, a tvrdě narazil na mantinel. Sice odešel po svých, ale hned po utkání ho sanitka odvezla do nemocnice. Tam vyloučili vážnější poranění, ale pochroumané pravé rameno a kyčel mu stejně dalo proti Švédsku stopku.

„Myslím si, že by to nemuselo být tak hrozné, jak to v sobotu vypadalo,“ řekl včera Jandač.

Kdy se vrátí do sestavy, jasné není. Ale ač je mu teprve devatenáct, tak mač proti Švédsku ukázal, jak moc chybí. A že si reprezentace v Kodani zvyká na nové časy. Už to, že byl v posledních vteřinách při touze o vyrovnání na ledě, naznačuje jeho důležitou roli.

Do přesilovek v neděli Jandač nasazoval 18letého Filipa Chytila, od modré střílel 20letý Filip Hronek, autor první branky. „Každá odehraná minuta a získané zkušenosti mi přidávají na sebevědomí. Když se něco nepovede, kluci mě hned povzbuzují,“ říká. Výraznou postavou obou duelů byl i 24letý bek Libor Šulák.

Jestli zatím tým kráčí podle předem očekávaných not, pak po dnešním dni volna přijde zítra klíčový zápas. Výhra nad Švýcarskem otevře cestu do čtvrtfinále a mnohem víc řekne o české síle. Je nutné si přiznat, že současný výběr Švédska a Ruska je jinde, že Češi se reálně měří s jinými výběry.