MS V HOKEJI

Poražený míří sklesle domů, vítěz se výrazně přiblíží vytoužené medaili. Jaký příběh nabídne partie Česko versus USA, která se v Dánsku odehraje ve čtvrtek?

Za poslední dvě dekády na sebe čeští reprezentanti s USA narazili ve čtvrtfinále už osmkrát. Pojďme si připomenout předchozí (ne)zapomenutelné bitvy.

1998, olympiáda v Naganu, výhra 4:1

Čtvrtfinálové kroniky Čechů s Američany se začaly psát před dvaceti lety na turnaji století v Naganu. Tým trenéra Hlinky v první třetině výrazně zaostával a jen díky famóznímu výkonu brankáře Haška prohrával pouze 0:1. „Byl neuvěřitelný. Úplně nás ničilo, jak nám přibývaly šance, ale ne góly,“ přiznal kouč Američanů Ron Wilson.

Emotivní projev tehdejšího kapitána Vladimíra Růžičky poté napomohl k velkolepému obratu na 4:1 a postupu do semifinále olympijského turnaje. „Je příjemné poslat na letadlo a domů zrovna Američany,“ liboval si útočník a autor třetí trefy Martin Ručinský.

„Nevyhráli jsme zlato, takže jsme tady akorát mrhali časem,“ hlesl zklamaný útočník USA Keith Tkachuk. Zatímco favorizovaný tým seskládaný z osobností z NHL se pakoval domů, Češi pokračovali v nezapomenutelné cestě za olympijským zlatem.

2004, MS v Praze, prohra 2:3 po nájezdech

Česko hostilo první hokejový šampionát v samostatných dějinách země a domácí výběr válel. Jágr, Straka, Vokoun a spol. ovládli základní i osmifinálovou skupinu. Šest zápasů, šest vítězství.

Fandové marně sháněli lístky do nově vybudované luxusní Sazka Areny ve Vysočanech, celý národ žil hokejem a nikdo nepředpokládal, že české tažení utne ve čtvrtfinále tým Američanů bez věhlasných jmen.

Jenže... Ačkoli Češi získali dvoubrankové vedení, po základní hrací době svítil na kostce nad ledem stav 2:2. Nerozhodlo ani prodloužení, které se poprvé v moderních dějinách šampionátů hrálo čtyři na čtyři. A na řadu přišly nájezdy, v nichž neuspěl postupně Výborný, Havlát, Jágr a Průcha.

V poslední sérii se rozjel neznámý Andy Roach. „Asistent Greg Poss mi poradil, abych jej na penalty postavil,“ přiznal trenér Peter Laviolette. Americký bek bez jediného startu v NHL vysekl parádní forhendovou kličku. Dopita mohl dorovnat, ale přestřelil.

Vyprodaná aréna ztichla, hráčům tekly po tvářích slzy. Vyřazení by se dalo bez nadsázky přirovnat ke státnímu smutku. „Selhali jsme,“ řekl kapitán Martin Straka.

2005, MS ve Vídni, výhra 3:2 po nájezdech

Ačkoli sportovci moc nemají rádi pojmy jako pomsta nebo odplata, těžko můžete vymyslet trefnější výraz.

Češi vyzvali USA ve čtvrtfinále hned na následujícím šampionátu, kde opět perfektně zvládli základní část turnaje. Mač proti Američanům po výsledku 2:2 opět dospěl do dovednostní soutěže. A poslední z amerických nájezdníků se opět jmenoval Andy Roach.

Tentokrát však Vokouna nepřekonal, jediným úspěšným exekutorem tak byl Martin Ručinský. „Pořád jsme si říkali, že zápas trvá šedesát minut a že ho otočíme. Je skvělé, že jsme jim to vrátili, ale chceme dál,“ řekl po postupu do semifinále obránce Jaroslav Špaček, jeden ze současných trenérů reprezentace.

Češi tehdy šampionát v Rakousku ovládli.

2011, MS v Bratislavě, výhra 4:0

Reprezentační výběr pod vedením trenéra Aloise Hadamczika hrál na Slovensku famózně. A Češi se nezadrhli ani ve čtvrtfinále, fanoušci mohli velebit legendárního Jaromíra Jágra, který sestřelil Američany třemi góly.

JSEM TO JÁ JAK ZA MLADA. Jaromír Jágr v utkání s USA, ve kterém nastřílel hattrick.

„Necítil jsem se přitom nijak dobře. Už na rozbruslení mi bylo hrozně,“ přiznal autor hattricku. „Nevím, jestli to byl můj nejlepší zápas v reprezentaci, ale rozhodně jsem dal nejvíc gólů. Hattrick jsem ještě nikdy nedal,“ bilancovala slavná „68“. Češi nakonec z Bratislavy dovezli bronzové medaile.

2014, olympiáda v Soči, porážka 2:5

Stejný kouč vedl národní tým i pod pět kruhy na hrách v Soči. Češi se po nepřesvědčivých výkonech probojovali do čtvrtfinále, kde však nestačili na Američany.

„Těžko se mi hledají slova. Myslím, že mužstvo proti USA pracovalo velmi dobře. Ale dostali jsme hrozně laciné branky, s tak silným soupeřem se výsledek těžko otáčí,“ hodnotil po porážce 2:5 kritizovaný Hadamczik.

Debaty o odstoupení z funkce reprezentačního kouče v Soči rázně odmítal, svoji rezignaci oznámil až po olympiádě v Hitrádiu Orion.

Za jeho koncem stáli podle Hadamczika novináři. „Jestliže mi chtějí poroučet takoví nýmandové, kteří nemají žádnou školu, tak jsem si říkal, ať to dělá někdo jiný.“

2014, MS v Minsku, výhra 4:3

Už pod velením kouče Růžičky Češi narazili na stejného soka ve stejné fázi turnaje o tři měsíce později. A na šampionátu v Bělorusku se po výhře 4:3 radovali Češi.

Národní tým dlouho hájil pohodlné vedení 4:1, góly Tylera Johnsona v časech 58:50 a 59:03 ale závěr řádně zdramatizovaly. „To už by snad nemohlo být možné, aby tohle vyrovnali,“ vydechl brankář Alexander Salák.

Češi se nakonec z východní Evropy vraceli bez medaile. V semifinále podlehli Finům 0:3 a stejným výsledkem skončil i mač o třetí místo proti Švédsku.

2016, MS v Moskvě, porážka 1:2 po nájezdech

Po šedivých šampionátech Češi v Rusku opět zaujali pohledným hokejem. O medaile si však v Moskvě mančaft trenéra Vladimíra Vůjtka nezahrál.

„Dali jsme jeden gól, to je málo. I když gól Ameriky byl z ofsajdu,“ poznamenal reprezentační kouč. Bylo to smutné hodnocení, neboť Spojené státy vyřadily Čechy po samostatných nájezdech.

Rozhodl americký supertalent Austin Matthews. „Vyřazení mrzí hodně, odehráli jsme perfektní zápasy v základní skupině, a v prvním zápase play-off to nevyjde,“ pronesl útočník Lukáš Kašpar.

„Celkové umístění je špatné, ale myslím, že se náš tým nemá za co stydět. Národ z nás měl dva týdny radost. Bohužel jedeme domů. I když jsme hráli slušný hokej, tak medaili nemáme.“

2018, olympiáda v Pchjongčchangu, výhra 3:2 po nájezdech

Bez medaile se vrátila i hokejová výprava z únorové olympiády. Byť k ní měli Češi na turnaji, kde nestartovaly hvězdy z NHL, solidně nakročeno.

Do semifinále prošel Jandačův tým přes Američany, které po nájezdech udolal 3:2. Výrazně k postupu přispěl bravurní brankář Pavel Francouz. „Říkal jsem si, že přesně na tohle jsme si hráli jako malí kluci za barákem a dělali nájezdy. Přišlo mi to neuvěřitelné. Je to super pocit. Jsem šťastný za vítězství. Ale nejsem hrdina, byli tam jiní hrdinové,“ pověděl Francouz.

2018, MS v Dánsku

Češi si ve čtvrtfinále proti USA udržují pozitivní bilanci 5:3. Favority čtvrtečního klání však budou Američané, kteří ve skupině B obsadili druhou příčku. První a jedinou porážku na turnaji zaznamenal tým kapitána Patricka Kanea v úterý, kdy Spojené státy podlehly Finům 2:6.