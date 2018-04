Prostě Pasta! Kluk z Havířova v NHL kouzlí, když je ve svém živlu

David Pastrňák se zaskvěl v partii play off proti Torontu třemi originálními góly a třemi asistencemi, přispěl k triumfu 7:3 a přirozeně se stal první hvězdou večera.

Jeho agent Aleš Volek, jenž mu pomáhá už osm let a který viděl celé utkání v televizi, ovšem v rozhovoru pro MF DNES nemluvil nijak zvlášť unešeně.

„David tyhle schopnosti prokazuje celou sezonu.“

„Teď tolik nezáleží na jeho bodech. Jeho cílem je dotáhnout to co nejdál ve Stanley Cupu.“

„Kdekdo se mě ptal, co s ním provede nový kontrakt, který loni podepsal. Ale já věřil, že ho peníze neovlivní. Vůbec mě nepřekvapilo, že všechno zvládá.“

Žádné žasnutí. Prostě Pasta, no...

Volkův klient však bezpochyby nabídl českým fanouškům i přívržencům Bruins po celé planetě pádný důvod k jásotu.

Vždyť se v 21 letech a 324 dnech stal nejmladším borcem v dějinách NHL, jenž v partii vyřazovací části nastřádal aspoň šest bodů (překonal zápis Wayna Gretzkého, který měl ve věku 22 let a 81 dní v mači s Calgary v dubnu 1983 bilanci 4+3).

Teprve podevatenácté dosáhl hokejista v play off na šestibodovou hranici, což v historii Bruins dokázali jen Phil Esposito a Rick Middleton. Z Pastrňákových krajanů do vybrané společnosti náleží pouze Patrik Eliáš. Při vítězství 6:1 nad úhlavními rivaly New York Rangers, vedenými kapitánem Jaromírem Jágrem, se v dubnu 2006 blýskl dvěma trefami a čtyřmi nahrávkami.

Rekord drží Mario Lemieux (5+3) a Patrik Sundström (3+5), oba však takto zazářili v 80. letech, kdy se v zámoří divoce útočilo a bránění vůbec nebylo v módě.

Není proto divu, že Pastrňáka chválil trenér Bruce Cassidy, který Bruins poskytl potřebnou taktickou volnost. Velebili ho též Brad Marchand a Patrice Bergeron, jeho parťáci z elitní lajny, která patří mezi nejúdernější v soutěži.

Dokonce i jinak spíš zdrženlivě hovořící Volek prohlásil: „Víme, jak je David technicky nadaný. Jak si dovede najít správný prostor. Jak rychle a nápaditě dovede zakončit. Hezky se na něj dívá.“

Zároveň připomíná, že Pastrňákovo galapředstavení není nějaká náhoda. V základní části nakupil 80 bodů (35+45) a zase si vylepšil své statistické „osobáky“.

Volek, Bergeron i Marchand svorně upozorňují na zlepšení, k němuž se mladík z Havířova propracoval po koučově podzimní kritice. Potřeboval najít rovnováhu mezi zdravou drzostí při průnicích s pukem a defenzivní zodpovědností. Některými ztrátami totiž mužstvu vytvářel trable v jeho pásmu.

„Jenže David byl vždycky plusový hráč, což by nebylo možné, kdyby neuměl bránit,“ namítá Volek. „Působí takticky velice vyzrále.“

„Dělá na ledě věci, jak se má, z čehož pak pramení jeho šance,“ řekl novinářům Marchand.

Právě on, čili zručné, hbité a pro soupeře zatraceně protivné křídlo, a všestranný centr Bergeron jsou pro Pastrňáka takřka dokonalými spoluhráči. Dotěrně napadají, báječně kombinují.

Třeba i proto, že v reprezentaci tak vhodné druhy dosud nenašel, zatím Pastrňák nezazářil naplno v českém dresu. Aby se na ledě odvázal tak, jak to předvedl v sobotu v Bostonu, potřebuje pohodu a svobodu mysli. V „nároďáku“ ho tížil psychický tlak, chtěl se za každou předvést a vzít osud mančaftu do svých šikovných rukou.

V Bruins cítí podporu tahounů, k nimž náleží i jeho dětský idol David Krejčí a kapitán Zdeno Chára. Ničím se zbytečně nezatěžuje. Jednoduše hraje. Mezi mantinely je ve svém živlu. Čiší z něj ryzí radost z hokeje, což prokazuje při oslavách gólů či při laškování s diváky při rozbruslení.

Volek tvrdí, že si Pastrňák všímá vzorů v kabině Bruins. Že ho vychovává prostředí v tradičním klubu. A že v něm přirozeně zraje. Také proto s ním ani výnosná smlouva za 40 milionů dolarů na šest let nezacloumala.

„David hokej miluje, peníze na tom nemůžou nic změnit,“ říká jeho agent. „Jen si koupil byt, jinak s pomocí odborníků rozumně investuje a vede úplně stejný život jako dřív.“

Je skoro k nevíře, jak se stále zlepšuje. Už teď se řadí mezi nejzábavnější hvězdy NHL. Pakliže zůstane zdravý, ještě mnohokrát si po jeho kouzelnických výstupech povíme jen: To je prostě Pasta!

Podívejte se na sestřih zápasu Boston vs. Toronto: