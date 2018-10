Rittichova show v New Yorku. Aspoň jsem se nenudil, neřešil počet střel

Hokej

Další 3 fotografie v galerii David Rittich z Calgary si připisuje jeden ze 44 zákroků proti New York Rangers. | foto: AP

dnes 10:35

Trvalo téměř deset let, než se hokejistům Calgary povedlo znovu triumfovat na ledě věhlasné Madison Square Garden. Kdo se nejvíce zasloužil na cenné výhře proti New York Rangers? Český brankář David Rittich, který z 45 střel soupeře pustil za svá záda jedinou. „Bez něj by to vypadalo úplně jinak,“ chválil gólmana trenér Flames po výhře 4:1.

Kouč kanadského celku Bill Peters měl na mysli zejména třetí třetinu, v níž jeho svěřenci čelili 20 ranám mužstva z New Yorku. Ujala se však jen přesilovková střela Miky Zibanejada, s ostatními pokusy už si 26letý český gólman poradil. „Dva body z tohoto zápasu jdou hlavně za ním,“ smekal Peters před Rittichem. S kolegou souhlasil i trenér protivníka David Quinn. „Vedl si fakt dobře. My jsme selhali, nedokázali jsme najít recept na to, jak ho překonat.“ Jihlavský odchovanec v brance Calgary se ve třetím dějství vytáhl zejména proti nebezpečné dorážce Zibanejada, který mohl navázat na svou první trefu a snížit na rozdíl jediné branky. Podívejte se na nejlepší zákroky Davida Ritticha proti NY Rangers: „Po druhé třetině jsme vedli 3:0 a věděli jsme, že nás zasypou střelami a budou se tlačit dopředu,“ nepřekvapila Ritticha aktivní hra Rangers v závěru zápasu. „Byli jsme připraveni, blokovali jsme a hlídali si dorážky. Musím poděkovat svým obráncům i útočníkům.“ 44 zákroků v jediném zápase je dosavadní Rittichovo maximum v NHL, kde nastoupil již k 25 střetnutím. V této sezoně stál v brankovišti ve třech utkáních. „Od toho jsem v brance, abych podržel tým svými zákroky. A že na mě šlo tolik střel? Pro gólmana je to lepší než se v brance nudit,“ liboval si po výhře. Ani slavná Madison Square Garden s první hvězdou zápasu nezamávala. „Je to pro mě utkání jako každé jiné. I když stadion je to pěkný,“ všímal si Rittich, který dostal přednost před týmovou jedničkou Mikem Smithem. Noční zápasy NHL Zpravodajství Flames se v posledních utkáních daří, ze čtyř zápasů slavili tři vítězství. „Je dobré mít v týmu dalšího spolehlivého brankáře, který jde do akce jednou za tři, čtyři zápasy a je na něj spoleh,“ přidal se s chválou spoluhráč Garnet Hathaway. Sám Rittich si s menší porcí zápasů hlavu nedělá. „Každý jednotlivý zápas je pro mě důležitý, obzvlášť když jich není v sezoně tolik. To se ví, že role náhradníka není jednoduchá. Ale když jdu na led, chci ze sebe dostat to nejlepší.“