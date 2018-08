V Chomutově zažil Štich největší blikanec: Sekyrkou už hrát nebudu

Najížděl na rozhodčího, jako by ho chtěl přinejmenším zmlátit, svou hokejku pak opravdu rozmlátil na kusy o konstrukci branky.

„To nejde zapomenout. Nejen u diváků jsem se tím tady zapsal, ptali se mě na to i lidi z vedení, třeba jestli bych opravdu zmlátil rozhodčího. Byl to vyhecovaný zápas, vedli jsme 2:0 v sérii, pak to bylo 2:2, my prohrávali a já to neunesl. Byla to taková chvilková slabost, blikanec. Teď se budu soustředit na to, aby se to neopakovalo,“ slibuje bek, který se paradoxně stal posilou chomutovských Pirátů.

Nedobírali si vás kustodi, že vám přidělí na sezonu jen určitý počet hokejek?

Kustodi ne, ale jeden nejmenovaný spoluhráč se mě ptal, jestli nechci místo hokejky raději sekyrku. (smích) Ale myslím, že už ji potřebovat nebudu.

Kolik jste vyfasoval hokejek?

Nějaké jsem dostal a uvidíme, třeba mi řeknou, že jestli je polámu, tak že si ty další budu platit sám. Ale vážně, tamto byla spíš taková chvilková slabost, kdo mě zná, tak ví, že jsem v pohodě. Ale mám možná dvojí osobnost, na ledě a mimo led.

Každému týmu se takový typ hráče hodí, ne?

Hokej je rychlý sport a takové lidi prostě potřebujete. Někoho, kdo to bude čistit před bránou. Já se trochu zklidnil, v Kladně mi k tomu pomohli moji trenéři Hořava s Paterou. Už jsem neměl takové blikance. Snad v tom budu letos pokračovat. Loni mi řekli, že mě nechtějí nikam měnit, ale že mě chtějí vidět na ledě a ne na trestné. Já to plnil a za to jsem dostával dost prostoru, trenéři mi věřili. Hrálo se mi super.

Jaká bude vaše úloha tady?

Vím, co mě čeká. Jeden zápas můžete být v první lajně, další na tribuně, záleží jen na mých výkonech.

Z chomutovské obrany půjde strach, je to tu samý velký chlap.

Vypadá to tak. Asi budeme dost pomáhat našim mladým gólmanům, jsme tady takoví dost defenzivní beci, kteří umějí přitvrdit a lehnout si do střely, to bude určitě naše plus.

Jak se těšíte na návrat do extraligy?

Moc! Loni jsem byl na dva zápasy v Boleslavi, každý to chce hrát, je to nejvyšší soutěž. Je super, že jsem dostal nabídku z Chomutova, a budu se snažit dokázat, že na to pořád mám. Ve hře byly i jiné týmy, ale Chomutov byl nejrychlejší, navíc tady znám hodně kluků ze Slavie, kouče Růžičku, nešel jsem do neznáma. A hlavně Chomutov měl velký zájem, což je pro hráče vždy důležité.

V Kladně jste nechtěl zůstat?

Kdyby tu zůstala ta parta z loňska, tak bych se nebránil tam pokračovat, vždyť jsme byli kousek od extraligy. Ale konkrétní nabídka nepřišla a Kladno se celkem rozpustilo, takže to pro mě nemělo velkou budoucnost.

Jaké bylo zažít legendárního Jágra na ledě?

Bylo to vidět na všech. Jarda přišel na trénink a každý ho chtěl zastavit. Což je těžké, je to chlapák, osobnost českého hokeje. A zatrénovat si s ním nebo si zahrát zápas, to byl asi vždy sen každého malého kluka. Škoda, že se zranil a nemohl pak hrát.

Neříkal vám, ať do něj nechodíte?

To vůbec. Sem tam se zamračil, asi si říkal, co si ten zmetek dovoluje. (smích) Ale pak jsme se tomu zasmáli a bylo to v pohodě.

Jako soupeř jste dvakrát ostře fauloval nynějšího spoluhráče Ivana Humla. Co jste si řekli, když jste se poprvé viděli v kabině?

Podali jsme si ruku a zeptal jsem se Ivana, co zuby? Říkal, že už v pohodě, a zasmáli jsme se tomu. Ivan je zkušený hráč, ví, že na ledě se takové věci stávají. Určitě to není tak, že by se se mnou nebavil nebo mi dělal nějaké problémy.

David Štich v barvách Kladna utrpěl po hitu Michala Trávníčka krvavé zranění.

Vy jste to zase letos v baráži o extraligu schytal od litvínovského kapitána Michala Trávníčka. Jak jste jeho zákrok viděl?

Je to hokej, to k tomu patří. Někdy se stane, že to je drsný faul, ale tohle jsem vůbec neřešil. On je taky typ, že hraje do těla, narazil mě, byla tam krev, trošku se mi motala hlava. Ale odjel jsem, sešili mě a bylo to. Kdo chce hrát hokej, měl by s tímhle počítat.

Byl to čistý hit?

Nějak jsem to nesledoval. Nebyl vyloučen, nedostal žádný disciplinární trest, tak to asi bylo čisté.

Vyřídíte si to s ním v příští sezoně, až na sebe narazíte ve vždy vyhroceném derby s Litvínovem?

Na ty zápasy se těším, ale nic vyřizovat si nebudeme. Je to hokej, není to tak, že když to jednou uděláš mně, máš to u mě schované. Každý zápas je jiný, navíc by mě to mohlo vyřadit ze hry, protože bych se soustředil jen na to. A to nemá cenu.