Draft NHL: Zadina jde z šesté příčky do Detroitu, Kauta bralo Colorado

Pořadí 1. kola draftu NHL 2018 1. Buffalo Sabres - Rasmus Dahlin, Švédsko, obránce

2. Carolina Hurricanes - Andrej Švečnikov, Rusko, útočník 3. Montreal Canadiens - Jesperi Kotkaniemi, Finsko, útočník 4. Ottawa Senators - Brady Tkachuk, USA, útočník 5. Arizona Coyotes - Barrett Hayton, Kanada, útočník 6. Detroit Red Wings - Filip Zadina, ČR, útočník 7. Vancouver Canucks - Quinn Hughes, USA, obránce 8. Chicago Blackhawks - Adam Boqvist, Švédsko, obránce 9. New York Rangers - Vitalij Kravcov, Rusko, útočník 10. Edmonton Oilers - Evan Bouchard, Kanada, obránce 11. New York Islanders - Oliver Wahlstrom, USA, útočník 12. New York Islanders (od CGY) - Noah Dobson, Kanada, obránce 13. Dallas Stars - Ty Dellandrea, Kanada, útočník 14. Philadelphia Flyers (od STL) - Joel Farabee, USA, útočník 15. Florida Panthers - Grigorij Děnisenko, Rusko, útočník 16. Colorado Avalanche - Martin Kaut, ČR, útočník 17. New Jersey Devils - Ty Smith, Kanada, obránce 18. Columbus Blue Jackets - Liam Foudy, Kanada, útočník 19. Philadelphia Flyers - Jay O´Brien, USA, útočník 20. Los Angeles Kings - Rasmus Kupari, Finsko, útočník 21. San Jose Sharks - Ryan Merkley, Kanada, obránce

22. New York Rangers (od PIT) - K´Andre Miller, USA, obránce

23. Anaheim Ducks - Isac Lundeström, Švédsko, útočník

24. Minnesota Wild - Filip Johansson, Švédsko, obránce

25. St. Louis Blues - Dominik Bokk, Německo, útočník

26. Ottawa Senators (od BOS) - Jacob Bernard-Docker, Kanada, obránce

27. Chicago Blackhawks (od NSH) - Nicolas Beaudin, Kanada, obránce

28. New York Rangers (od TBL) - Nils Lundkvist, Švédsko, obránce

29. Toronto Maple Leafs (od WPG) - Rasmus Sandin, Švédsko, obránce

30. Detroit Red Wings (od VGK) - Joe Veleno, Kanada, útočník

31. Washington Capitals - Alexandr Alexejev, Rusko, obránce Druhé až sedmé kolo se koná v sobotu od 17:00 SELČ.