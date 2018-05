MS V HOKEJI

Jako malý kluk pozoroval tátu, jak balancuje na jednokolce. To ho uchvátilo natolik, že se to musel sám naučit. Jenže po nějaké době mu to přestalo stačit. „Řekl jsem si, že by bylo cool, kdybych u toho ještě žongloval. Tak jsem se to naučil,“ popisuje 19letý Pettersson švédskému deníku Kvällsposten.

Podobným kouskům se naučil díky své tvrdohlavosti a horlivosti. A jak se zdá, vášnivé úsilí je schopný věnovat také hokeji.

Ve své první sezoně v nejvyšší švédské lize zastínil Pettersson velká jména severského hokeje. Zelenáč vyhrál bodování základní části, když ve 44 střetnutích posbíral 56 bodů (24+32). Stanovil tak národní rekord pro hráče mladšího 20 let. Za sebou nechal jména jako Kent Nilsson, Peter Forsberg nebo Henrik a Daniel Sedinovi.

Nezastavil se ani v play off, ve 13 duelech zaznamenal 19 bodů (10+9), což ho také vyneslo na první příčku. Však také s Växjö oslavil ligový titul a potvrdil, že vstupenku „do chlapů“ nedostal náhodou.

Střídání Švédů ve Vancouveru

S dvojčaty Sedinovými ho nepojí jen stejná národnost a mimořádné nadání. Petterssonovým novým domovem by se měl stát Vancouver, s nímž se zrzaví bratři v uplynulé sezoně rozloučili a ukončili kariéru. Tentýž tým loni draftoval čerstvý švédský talent z pátého místa. A po jeho grandiózní sezoně si Canucks mnou ruce.

„Myslím si, že má velkou šanci probít se do prvního týmu,“ fandí svému objevu generální manažer Vancouveru Jim Benning. A co nízká hmotnost? Vždyť Pettersson při svých 188 centimetrech váží pouhých 75 kilo... „Zato má dobrý balanc, skvělou střelu i čtení hry. Je to supertalent,“ nepřestává s chválou Benning.

Švédského hokejistu Eliase Petterssona přišpendlil na mantinel Bělorus Alexandr Kitarov.

Rodák ze Sundsvallu, odkud pochází další velcí hráči jako Henrik Zetterberg, Fredrik Modin nebo Mats Näslund, nepřestává být centrem obdivu ani na světovém šampionátu v Kodani. V prvním utkání Švédů proti Bělorusku (5:0) sice nebodoval, přes čtvrthodiny hry ale stačilo k tomu, aby soupeř i spoluhráči poznali něco z jeho kvalit.

„Vedl si skvěle,“ chválil mladšího kolegu Gustav Nyquist, posila z Detroitu. Pettersson naskakoval s ním a Mikaelem Backlundem v druhé útočné formaci. „Několik střídání se nám povedlo, párkrát jsme museli řešit chaos v oslabení, protože těch jsme hráli hodně,“ ohlížel se Nyquist.

Výběr trenéra Rikarda Grönborga čeká v neděli o něco těžší soupeř, než byli trápící se Bělorusové. Česká reprezentace, která se štěstím otočila sobotní derby se Slovenskem a slavila v prodloužení výhru 3:2.

„Bude to pro nás náročnější střetnutí,“ uvědomuje si Pettersson, který přišel na loňské dražbě talentů pro NHL na řadu o šest míst dříve než Martin Nečas. Český útočník ovšem do nedělního duelu nezasáhne pro pohmožděné rameno a kyčel. „Budeme se muset rozhodovat rychleji a být hbitější ve středním pásmu,“ chystá se Pettersson.

Prosadí se proti Čechům talentovaný klučina s prudkou střelou?