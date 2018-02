Litvínov padl potřinácté. Zaváhání Sparty pronásledovatelé nevyužili

Jedenáctá Mladá Boleslav doma nezvládla souboj s Vítkovicemi a prohrála 2:4, kvůli tomu ztrácí na Pražany stále dva body. A dvanáctý Chomutov sice zvítězil 2:1 v prodloužení nad Libercem, přesto je pro něj ztráta jednoho bodu v závěru základní části citelná. Kdo ví, jestli nebude rozhodující.

To Pardubice drží sedmé místo, jelikož dokázaly poprvé v sezoně porazit vedoucí Plzeň 2:0. Navíc stále mohou živit naději na přímý postup do čtvrtfinále, jelikož na Zlín ztrácí stále jen bod.



Moravané svůj náskok ale udrželi se štěstím - domácí bitvu s Olomoucí zvládli díky Ondráčkovu gólu, který padl pět vteřin před koncem...

Ve 46. kole extraligy se nedařilo Kometě na ledě předposlední Jihlavy. Ta favorita porazila poprvé v sezoně 2:0. Další kolo je na programu v neděli.

Skóre se začalo měnit až ve druhé třetině. Hned po 42 vteřinách ho otevřel domácí Roth pohotovou ranou, jenž pět minut podobně vyrovnávali hosté: Baránkovu střelu ovšem ještě před brankou tečoval Jurčík. Favorit si vypracoval rozhodující náskok poté: Polanský v čase 37:02 dostal Třinec znovu do vedení, které v polovině třetí části zvýraznil Adamský, jenž se protáhl středem hřiště mezi beky a bekhendem zavěsil.



Marek Zadina (Třinec): „Utkání jsme neodehráli tak, jak bychom si představovali. Z týmu zaslouží pochvalu především brankář Šimon Hrubec, který nás hodně podržel. Důležité bylo, že se nám povedlo za stavu 2:1 zlomit zápas na naši stranu, když Martin Adamský ujel a dal gól na 3:1. Musím říct, že Litvínov se zvedl a neodehrál tady vůbec špatné utkání. Jsme rádi, že body zůstaly v Třinci.“

Radim Skuhrovec (Litvínov): „Oproti minulému zápasu jsme znovu podali zlepšený výkon. Dostávali jsme se i do brankových příležitostí, bohužel jsme je nedokázali proměnit. Soupeř naopak své šance využil a to je důvod, proč jsme v Třinci prohráli. Je to obrovská škoda.“



Branky a nahrávky: 21. Roth (Martin Růžička), 38. Polanský (Svačina, Adamský), 50. Adamský (Svačina), 57. Roth (Svačina) - 26. Jurčík (Baránek, Gerhát), 58. Válek (Řehoř), 60. Trávníček (J. Mikúš, Gula). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Třetiny: 0:0, 2:1, 2:2. Diváci: 4538.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Roth, D. Musil, Adámek, Linhart - J. Petružálek, Rákos, Chmielewski - Martin Růžička, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Hrňa, Cienciala, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Litvínov: Kantor - Iberer, Baránek, Gula, Kubát, Čutta, L. Doudera, Z. Sklenička - M. Hanzl, J. Mikúš, Marek Růžička - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Jurčík, Gerhát, Trávníček - Řehoř, Válek, Matoušek. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Bylo to ve Zlíně obrovské drama především v samém závěru. To nejprve vyrovnával v čase 58:10 olomoucký Irgl na 3:3. A se štěstím, protože se před ním zastavil sražený puk a známý kanonýr ho stačil zasunout do branky dřív, než se přesunul Kašík. Jenže Zlín nakonec stejně urval tři body, jelikož pět vteřin před koncem Ondráček zblízka propálil gólmana Konráda. Domácí tak v přímém souboji o šesté místo uspěli.



Martin Hamrlík (Zlín): „Až na první třetinu to byl vyrovnaný zápas. Ve třetí části možná byla Olomouc i o trochu lepší, nemohli jsme se udržet na puku. Za stavu 3:2 jsme měli zápas dohrát v klidu, zbytečně jsme z toho udělali drama. Měli jsme obrovské štěstí.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Byl to vyrovnaný zápas, Zlín měl v úvodu větší tlak, pak se ale hra srovnala. Bylo to o jednom gólu, který my jsme nakonec dali, ale ke konci zase dostali. Takový gól bychom neměli dostat, naši hráči nebyli důrazní u mantinelu a na brankovišti.“



Branky a nahrávky: 11. Roberts Bukarts (Okál, Ferenc), 33. Roberts Bukarts (Okál, Freibergs), 45. Kubiš, 60. Ondráček (Kubiš) - 14. Skladaný (Jaroměřský), 30. Eberle (Laš, J. Galvas), 59. Irgl (Herman, J. Galvas). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Třetiny: 1:1, 1:1, 2:1.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Žižka, Řezníček, Matějíček - Okál, Fořt, O. Veselý - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Kubiš, Popelka, Ondráček - Illo, Fryšara, Klhůfek. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, Jaroměřský, L. Galvas, J. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Káňa - Skladaný, Herman, Burian - Ostřížek, Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Outsider rozhodl o svém vítězství gólem, jenž padl v poslední vteřině první třetiny. Čachotský unikl po levé straně a přesnou střelou propálil gólmana Čiliaka. Že puk překročil brankovou čáru ještě v řádné hrací době, to potvrdil videorozhodčí. Jihlava vítězství ubojovala, hráči padali do střel a minutu před koncem rozhodli: při power-play Komety trefil prázdnou branku Zeman.



Petr Vlk (Jihlava): „Z naší strany to bylo hodně dobře odpracované utkání, co se kolektivního pojetí týče. Jsme proto spokojení. Věřím, že si kluci uvědomili, co vede k úspěchům, a budou v tom jenom pokračovat.“

Kamil Pokorný (Kometa): „Utkání rozhodl gól, který padl s klaksonem, což se nestává až tak často. Co se celkového zápasu týče, tak jsme asi byli více na puku, možná jsme strávili více času v útočném pásmu a Dukla dobře bránila i dobře bruslila. Málo jsme se tlačili do brány a na můj vkus tam bylo strašně málo střelby. Bohužel jsme hráli hodně kombinačně a na Jihlavu a brankáře Kořenáře to dnes nestačilo.“



Branky a nahrávky: 20. Čachotský (Jiránek, J. Zdráhal), 59. A. Zeman (Šidlík). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Třetiny: 1:0, 0:0, 1:0. Diváci: 6500 (vyprodáno).

Jihlava: Kořenář - Šidlík, Suchánek, De la Rose, J. Zdráhal, Stříteský, Půža, Váňa - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - P. Straka, Skořepa, Seman - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Diviš, R. Hubáček, Bryhnisveen. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Kometa: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Štencel - M. Erat, P. Holík, Zaťovič - Haščák, J. Hruška, Vincour - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, R. Zohorna, Dočekal. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Horáček.

Chomutov vedl od poloviny utkání, kdy se se patnáctým gólem v sezoně prezentoval útočník Růžička - sám byl překvapený, jak parádně mu zapadl puk do šibenice po střele zpoza kruhu. Liberec vyrovnal v čase 51:56 v přesilovce: Krenželok zblízka dorážel z otočky střelu Pyrochty. Utkání dospělo do prodloužení, v němž po osmnácti vteřinách rozhodl domácí Dietz poté, co dostal pas zpoza branky a nekompromisně prostřelil gólmana Willa.



Jan Šťastný (Chomutov): „Bylo to hodně vyrovnané utkání, ve kterém se nám povedlo jít do vedení. Šance poté byly na obou stranách. My jsem měli dvě, díky kterým jsme mohli odskočit, ale nepovedlo se nám to. Naivními fauly za stavu 1:0 jsem soupeře posadili na koně. Oslabení tři na pět jsme srdnatě bránili, ale neubránili. V prodloužení jsme využili šanci, máme strašně důležité body a pořád žijeme.“

Karel Mlejnek (Liberec): „Bylo to vyrovnané a hodně rozkouskované utkání. Ve druhé třetině jsme měli tři velmi dobré příležitosti a mohli jsme překlopit průběh na naši stranu. Bohužel se nám to nepodařilo. V poslední třetině už to bylo jenom o tom, jestli srovnáme a odvezeme si jeden případně dva body, nebo pojedeme s prázdnou. Jsme extrémně rádi, že máme alespoň bod. Mrzí nás ale, že jsme inkasovali gól v prodloužení.“



Branky a nahrávky: 32. V. Růžička ml. (Sklenář), 61. Dietz (Koblasa) - 52. L. Krenželok (Redenbach, Pyrochta). Rozhodčí: Pešina, Bejček - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 5:4, navíc Koblasa (Chom.) 10 min. Využití: 0:1. Třetiny: 0:0, 1:0, 0:1. Diváci: 3838.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Grman, Flemming, Dietz, Knot, J. Mrázek, T. Dvořák - Vondrka, Smejkal, Koblasa - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Hlava, Huml, Poletín - Chlouba, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Liberec: Will - Pyrochta, Derner, Kolmann, Šmíd, Maier, Jánošík - Bakoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Bližňák, Kvapil - Lakatoš, Redenbach, Jašek - J. Stránský, J. Vlach, Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Měli skvělý vstup do utkání, protože už po 65 vteřinách vedli po perfektním blafáku do bekhendu zkušeného Klepiše. Jenže pak Mladá Boleslav potvrdila, že se jí na Vítkovice nedaří a prohrála s nimi i počtvrté v sezoně. Hlavně kvůli kolapsu ve třetí části, v níž inkasovala tři góly. Ten vítězný nakonec zaznamenal Stránský v čase 54:38, když se prosadil kolem beka Nedomlela a střelou po ledě propálil gólmana Růžičku.



Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, bohužel se nám z něj podařil vytěžit jenom jeden gól. S veškerým respektem k síle soupeře ale říkám, že jsem z dnešního zápasu strašně zklamaný. Ten tým, který vyhrál v Plzni, tak tam asi i zůstal. My jsme na jedné lodi, máme hodně posádky, ale málo veslařů. S takovým výkonem nemůžeme na desítku vůbec pomýšlet. Dneska se v plné nahotě ukázala naše hra - snažíme se sice, ale s hokejem to nemá nic společného.“

Pavel Trnka (Vítkovice): „Bylo to velice těžké utkání. Nepodařil se nám vstup do utkání, ale jsme rádi, že se nám vyplatilo hráče nabádat k trpělivosti. Náš výkon se během zápasu zlepšoval. Škoda jen, že jsme ve druhé třetině vstřelili jenom jeden gól. Ale znovu opakuji, dnes to bylo velmi těžké utkání a jsme rádi za tři body.“



Branky a nahrávky: 2. Klepiš (Pacovský, Jan Hanzlík), 37. Pacovský (Kotvan, Klepiš) - 34. Kurovský (Hrbas, Roman), 47. Lev (Tybor, Baranka), 55. Š. Stránský (Szturc), 59. Kucsera (Dej, Hrbas). Rozhodčí: Hodek, M. Petružálek - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Třetiny: 1:0, 1:1, 0:3. Diváci: 3298.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Jan Hanzlík, Nedomlel, Eminger, Dlapa, Němeček, Říha, Kotvan - Žejdl, Nahodil, Orsava - Pacovský, V. Němec, Klepiš - Lenc, P. Musil, L. Pabiška - Valský, Urban, Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Vítkovice: Bartošák - Baranka, Hrbas, Urbanec, D. Krenželok, Výtisk, Trška - Olesz, Lev, Dej - Kurovský, Roman, Tybor - Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal - Szturc, Mahbod, Š. Stránský. Trenéři: Petr a Trnka.

Pardubicím se podařilo vedoucí tým extraligy porazit poprvé v sezoně, a to především díky zodpovědnému výkonu. Rozhodující gól vstřelil v čase 25:32 Tomáš Svoboda, jenž v přesilovce propálil gólmana Hyláka po výzvě veterána Sýkory. Ten vítězství domácích potvrdil v samém závěru, kdy při power-play získal puk, dojel s ním až do útočného pásma a rozradostnil tribuny.



Miloš Holaň (Pardubice): „Odehráli jsme asi náš nejlepší zápas v sezoně. Chtěl bych hráčům poděkovat, a to i za čisté konto, které jsme pro Ondru Kacetla uhráli. Dík patří také fantastickým fanouškům. Od začátku zápasu jsme byli lepší, udávali jsme tempo, byli jsme silní na puku a měli jsme neskutečné množství šancí a nájezdů. Sice se nám povedlo proměnit jen jednu přesilovku, ale vítězství jsme si určitě zasloužili, protože jsme si pro něj šli od první minuty.“

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Předvedli jsme jeden z našich nejhorších výkonů v sezoně, výsledek je pro nás ještě milosrdný, jen díky brankáři jsme se výsledkově drželi až do konce. Výkon nebyl dobrý, ale nevím, z jakého důvodu. Procházíme si nějakou horší fázi, možná čekáme na přestávku, prostě nemáme dobré období.“



Branky a nahrávky: 26. T. Svoboda (P. Sýkora, Trončinský), 60. P. Sýkora (Rolinek). Rozhodčí: Hribik, Lacina - Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:7, navíc Schleis (Plzeň) 10 min. Využití: 1:0. Třetiny: 0:0, 1:0, 1:0. Diváci: 8122.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Cardwell, Hrabal, Mojžíš - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Starý, Dušek, Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Plzeň: Hylák - Jones, Moravčík, J. Kindl, Kvasnička, Kaňák, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, T. Kubalík - D. Kindl, Kratěna, Schleiss - Indrák, Kracík, Kantner - Hollweg, Kodýtek, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Východočeši doma vyhráli popáté za sebou, ale Pražany porazili za tři body poprvé v sezoně. A zpočátku to pro ně byly nervy. Dostali se sice do vedení, kdy po přečíslení dvou na jednoho skóroval Červený, jenže vzápětí při vlastní přesilovce vyrobil hrubku gólman Pavelka, jenž špatně rozehrál a Buchtele vyrovnal. Hradec to nepoložilo a vítězný gól dal ještě v první části: po parádní kombinaci skóroval Pavlík.



Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Připravovali jsme se na těžký zápas, protože Sparta se na poslední chvíli posílila o dobré hráče. Všechny týmy teď hrají o hodně, je závěr základní části. Mužstvo odvedlo skvělou práci, byl to jeden z našich nejlepších výkonů. Hráči měli skvělý pohyb a udrželi se na kotouči. Kombinovali jsme, předváděli parádní akce a dávali jsme i pěkné góly. Klíčová byla poslední minuta druhé třetiny. Dali jsme v ní dva góly, což bylo pro Spartu smrtící. Třetí třetinu jsme si pohlídali a vyhráli zaslouženě.“

František Výborný (Sparta): „Bylo vidět, že domácí k tomu přistoupili velice zodpovědně, chtěli zápas zvládnout. Když jsme srovnali na 1:1, vypadalo to, že bychom se mohli chytit. Ale domácí byli velmi aktivní a nám to trochu vadilo. Myslím, že rozhodující byl gól na 3:1, byla to naše chyba, špatně jsme vystřídali. Když jsme na ledě dlouho, musíme ten puk třeba sežrat. Zbytečný byl i gól na 4:1 pár vteřin po třetím. Vrána má puk a nechá se předskočit, takové detaily rozhodují. I když jsme vyhráli na střely, domácí zápas v klidu dohráli.“



Branky a nahrávky: 9. Červený (Koukal, Graňák), 18. F. Pavlík (Džerinš, Graňák), 40. Džerinš (Cingel, Zámorský), 40. M. Látal - - 11. Buchtele (Řepík). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Kika - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Třetiny: 2:1, 2:0, 0:0. Diváci: 5902.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Rosandič - Köhler, Džerinš, Cingel - M. Látal, Koukal, Červený - Berger, Dragoun, Šimánek - Vopelka, Kukumberg, Zigo. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Sparta: J. Laco - Z. Michálek, T. Pavelka, J. Mikuš, Kalina, T. Voráček, Ďaloga - Forman, Pech, Klimek - Řepík, Černoch, Buchtele - Jarůšek, P. Vrána, Kudrna - Uher, Reichenberg, Kumstát, od 41. navíc Rousek. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.