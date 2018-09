Expert Tlustý a volnější slovník. O2 TV představila tým pro extraligu

Hokej bude od příští sezony i na O2. Dáme mu nový impulz, říká Kindernay Tisková konference O2 TV z dubna

O2 TV chce být jiná než Česká televize, tím se výkonný ředitel O2 TV Marek Kindernay během tiskové konference netajil.

„ČT dělá hokej šedesát let, mají větší personální i technické zázemí než my, ale chceme ten rozdíl odpracovat. A chceme ukázat hokej tak, jak ho na ČT diváci neuvidí,“ řekl.

Technické rozdíly soukromé televize

Hlavní rozdíl, na nějž upozorňoval, bude v počtu kamer a v možnosti nastavit si televizní záběr v tzv. Multidimenzi. Kamer nabídne O2 TV čtrnáct, osm stálých, čtyři robotické, jednu na trestné lavici a jednu na helmě rozhodčího.

Vysílání začne vždy patnáct minut před zahajovacím buly, a to studiem na stadionu podobně jako u České televize. Tím bude provázet moderátor a přizvaný hokejový expert. Vysílání zápasu bude končit asi deset minut po konci také studiem. „Moderátor studia a expert tedy budou před kamerami i s přestávkami necelou hodinu,“ líčil Kindernay.

První zápas televize odvysílá 14. září, půjde o duel pražské Sparty a Hradcem.

Hokejová redakce s Petrem Tonem nebo Jiřím Tlustým

Redakci soukromé televize tvoří moderátoři ve studiu, dva reportéři Richard Tesař a Tereza Kubíčková a komentátoři Tomáš Zetek (bývalý mluvčí hokejové Sparty), Libor Basík a Jan Velart (bývalý komentátor NHL na Nova Sport).

Hokejovými experty budou bývalý útočník Carolina Hurricanes nebo New Jersey Devils Jiří Tlustý, dvojnásobný extraligový šampion se Spartou a její střelec Petr Ton, bývalý útočník Plzně nebo Brna Jakub Koreis a někdejší brankář Roman Málek, extraligový šampion se Slavií.

Extraliga v základní části úterý - exkluzivně ČT - první volba z úterního kola

středa - exkluzivně O2 - druhá volba z úterního kola pátek - exkluzivně O2 - první volba z pátečního kola sobota - exkluzivně O2 - druhá volba z pátečního kola neděle - exkluzivně ČT - první volba z nedělního kola (v některých termínech budou možné dvojzápasy)

„Šli jsme po lidech, kteří mají hokej pod kůží, dobře vypadají a dobře mluví,“ vysvětluje moderátor a vedoucí redakce Jan Homolka.

Velkou hlavu, jak si s úvodními zápasy poradí bývalí hokejisté, si redakce podle reakcí nedělá. „Žádné speciální školení neproběhlo. Já jsem znamením ryba. Prostě do toho vpluju a doufám, že lidi budou mít strpení, když se přeřeknu. Ani na tuto tiskovou konferenci jsem se neučil co říkat. Stejně jsem v životě podle not nikdy jet neuměl,“ komentoval Tlustý.

Zároveň doufá, že diváci pochopí, že chce O2 používat uvolněnější slovník, který bývalým hokejistům bude lépe vyhovovat. „I když třeba Roman Málek už byl na semináři nových pravidel a Kuba Koreis se na to hrozně těší, myslím, že nám bude uvolněnější směr vyhovovat.“

Nikdo z ČT nepřešel, O2 ze začátku láká na Spartu a Kometu

Kindernay přiznal, že na úplném začátku komunikoval i s lidmi z České televize, zda by nechtěli přestoupit. Nakonec však k dohodě nedošlo. „S některými jsme mluvili, ale s ČT nechceme mít přímou spojitost, tak jsme šli do rizika s tím, že máme mladý tým. ČT dělá hokej velmi dobře, pro nás to je výzva.“

Play off předkolo - střídavě ČT a O2, v případě dohrání série oba souběžně

čtvrtfinále - střídavě ČT a O2, v případě dohrání sérií oba souběžně semifinále - v jeden den budou obě semifinále, jedno na ČT a jedno na O2, pak souběžně finále - souběžné vysílání baráž - střídavě ČT a O2

Přilákat diváky má pomoci úvodní zaměření na zápasy Sparty a Brna. Kometa se na O2 TV objeví do konce září třikrát, a to 15., 22. a 29. září. Stejně tak Spartu odvysílá třikrát, a to 14., 21., a 28. září. „Chtěli jsme se na začátek na tyhle dva týmy zaměřit, ale ve smlouvě máme, že musíme odvysílat každý tým na domácím hřišti, takže se to od října určitě promíchá, ubezpečuje Kindernay.

Extraliga se na televizních obrazovkách objeví pětkrát týdně, v úterý, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli. O2 i ČT podepsaly s agenturou BPA, která vlastní marketingová práva v extralize, novou pětiletou smlouvu platnou do roku 2023.

Podle smlouvy si obě televize rozdělily vysílací dny. „V play off si obě televize budou střídavě měnit první a druhou volbu výběru přenosů,“ vysvětlovala Jana Obermajerová, šéfka BPA.