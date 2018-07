Velká šance pro Chytila. Přestavba Rangers otvírá prostor mladíkům

Hokej

Dalších 7 fotografií v galerii Filip Chytil z New York Rangers slaví svůj vítězný gól z přípravy proti New Jersey. | foto: AP

dnes 12:33

Nepovedená sezona, vyhazov trenéra, omlazování kádru. New York Rangers zahájili přestavbu mužstva, které se po osmi letech neprobojovalo do play off NHL. Klub hodlá více zapojovat talentované hokejové mládí. A z toho může hodně vytěžit zejména český útočník Filip Chytil.

Když se spoluhráči z Hartfordu potkali na jaře v Pardubicích jako soupeři v přípravě na MS, během přerušení hry se v žertu popíchli hokejkou. Teď by se měli Chytil a jeho kamarád Lias Andersson ze Švédska pravidelně potkávat v dresu věhlasného týmu z Manhattanu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Rangers se na jaře poprvé od roku 2010 nepodívali do play off, což stálo místo trenéra Alaina Vigneaulta. Muže, který dovedl mužstvo do finále Stanley Cupu v roce 2014, nahradil po pětileté štaci David Quinn. „Chceme být co nejdříve na vrcholu. Ale musíme se tam vydat správnou cestou,“ hlásil při červnovém draftu nový kouč. K dispozici má víc než nadějný materiál. Na loňské dražbě mladíků volil newyorský klub v prvním kole hned dvakrát. Sedmičkou draftu se tehdy stal Andersson, jako 21. vystoupal na pódium Chytil. První zmíněný odehrál loni sedm utkání v NHL, ten druhý o dvě více. Nadcházející ročník by měl oběma talentovaným Evropanům, kteří nechyběli na květnovém mistrovství světa, otevřít dveře mezi elitu dokořán. New York Rangers Letní přestupy Příchody: Fredrik Claesson (O, Ottawa), Michael Lindqvist (Ú, Švédsko), Ville Meskanen (Ú, Finsko) Odchody: David Desharnais (Ú, KHL), Ondřej Pavelec, Ryan Sproul (oba konec smlouvy)



„Oproti minulému roku jsem zesílil a získal zkušenosti. Cítím se určitě lépe připravený pro hru v NHL,“ řekl Chytil v rozhovoru pro NHL.com. „Hrál jsem sice jen devět zápasů, zato proti nejlepším hráčům v lize. Umím dávat góly i nahrávat.“ Většinu uplynulé sezony strávil 18letý odchovanec Zlína na farmě v AHL. Ve 46 zápasech za Hartford nastřádal 31 bodů (11+20). „To mi dost pomohlo, zvykl jsem si a dostal na jaře další šanci v prvním týmu,“ kvitoval Chytil dril v nižší lize. Chytil jako centr druhé lajny? Jeho vrstevník Lias Andersson na sebe v lednu upozornil poněkud netradičně, když po prohraném finále MS do dvaceti let zahodil stříbrnou medaili na tribunu. Jinak ale působí švédský útočník s dětskou tváří skromně a pokorně. „Musím posílit a zrychlit. Mám na to, abych jednou hrál v NHL, ale musím se naučit číst a chápat hru a být na ni fyzicky připravený,“ citovala Anderssona stránka NHL.com. Kapitán švédské juniorky zažil v nejlepší lize světa snový debut - hned v prvním utkání v březnu proti Washingtonu skóroval. Chytil slavil premiérovou branku ve svém pátém duelu. Teenageři ukázali, že se umějí prosadit i mezi nejlepšími. A vedení si mne ruce. Podívejte se na první gól Filipa Chytila v NHL:

„Hodláme dát mladým hodně prostoru, zároveň to nechceme uspěchat. Pokud nebudou připravení, nebudeme je dostávat pod tlak,“ nekvapí s procesem přestavby generální manažer Rangers Jeff Gorton. „Ale máme hodně talentovaných kluků, Filipem a Liasem počínaje. O budoucnost týmu strach nemám.“ Podle renomovaného zámořského novináře Dana Rosena by se měli Chytil i Andersson v sestavě Rangers od podzimu zabydlet. Českého centra dokonce pasuje do druhé útočné řady mezi Vladislava Namestnikova a Matse Zuccarella. Vyplní se jeho předpověď?