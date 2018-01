Švédský kapitán nezkrotil vztek, stříbrnou medaili hodil mezi diváky

Když Švédové ve druhé třetině srovnali na 1:1, nerozhodný stav trval až do 59. minuty, kdy dva rychlé góly zajistily kanadský triumf na mistrovství světa dvacítek. Skandinávský soupeř, který na zlato čeká od roku 2012, se musel poprat s emocemi, které každý řešil po svém.

Co však udělal kapitán švédských mladíků Lias Andersson, nečekal asi nikdo. Stříbrná medaile mu ještě pořádně nedosedla na hruď, když si ji devatenáctiletý mladík sundával z krku a odjel ji hodit na tribunu za střídačkou nadšenému fandovi.

„Chtěl ji víc než já,“ zdůvodnil svůj ne zcela sportovní počin vyslanec hokejové rodiny, jehož strýc Mikael i otec Niklas odehráli pěknou řádku utkání v NHL. Sedmička posledního draftu, na němž si Anderssona vybrali New York Rangers, zároveň zmínil bolestivé finálové porážky z kategorií do 17 a 18 let.

Absurdnost celé situace dovršil fanoušek, jehož si pro vzácný dárek Andersson vybral. Když lapil medaili ze vzduchu, svlékl si dres farmářského týmu Rochester Americans, pod kterým měl ještě dva trikoty - americký a, světe, div se, švédský.

Cenný kov byl ovšem nakonec navrácen zpět právoplatnému majiteli, který na otázku, zda je rád, že má medaili zpět, prý jen odsekl: „Ne“.

Zatímco mnozí čin švédského mladíka degradují jakožto těžce nesportovní prohřešek, bývalý brankář a současný analytik kanadské televize Sportsnet Corey Hirsch našel pro Anderssona pochopení. „Vzal bych ho do svého týmu okamžitě,“ pravil expert a podpořil soutěživost, která zapříčinila zkrat útočníka Frölundy.



„Pořád si stěžujeme, jak se naši sportovci opírají o klišé a potlačují svou povahu, a když někdo konečně projeví emoce jako člověk, pranýřujeme ho,“ nechápal Hirsch.



Lias Andersson nasbíral v sedmi utkáních na šampionátu stejný počet bodů, k šesti gólům přidal jednu asistenci. Ve švédské Elitserien nastupuje už ve třetí sezoně, pro letošní ročník ho domovský klub HV71 uvolnil na hostování do zmíněné Frölundy.