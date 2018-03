Trefil rozhodčího lahví, bude platit. Pešán dostal pokutu padesát tisíc

Liberec ve Vítkovicích prohrál 2:3 po prodloužení, gól Marka Hrbase odsoudil Pešánovy svěřence k bojům v předkole play off.

Trenér Bílých Tygrů byl pochopitelně z výsledku zklamaný. „Bohužel od druhé třetiny se spustila smršť vyloučených a zápas ztratil tempo. Pak to byla přetahovaná, bohužel se špatným koncem pro nás. Bohužel jsme pak v závěru ani v prodloužení nevyužili přesilovku.“



K přímému postupu do čtvrtfinále chyběl severočeskému klubu jediný bod, místo toho ale musí bojovat na tři vítězné mače s pražskou Spartou. Série začíná právě v úterý od 18 hodin pod Ještědem.

Pešán v neděli vypjatý duel jistě emotivně prožíval, tradičně mu rozpumpovaly krev v žilách verdikty sudích. A pak se jednoduše neudržel.

Předseda disciplinární komise Karel Holý totiž neuznal jeho argumentaci, že hodil láhev neúmyslně, když gestikulací upozorňoval na to, že domácí mají příliš mnoho hráčů na ledě.

„Naopak (Holý) dospěl k závěru, že i když vhozenou lahví byl nejdříve zasažen kustod Bílých Tygrů, došlo rovněž k zásahu čárového rozhodčího Václava Hanzlíka, přičemž jednání trenéra vůči rozhodčímu bylo vědomé a cílené,“ uvedl Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje.

Pešánův další přešlap

Není to poprvé, co Pešána, který momentálně kromě Liberce vede i reprezentaci do 20 let, dostala jeho impulzivní povaha do problémů.

Ještě jako kouč Benátek nad Jizerou napadl v lednu roku 2015 pěstmi jednoho z fanoušků po prvoligovém utkání na ledě Šumperka. Čtyřicetiletý kouč vysvětloval svou ostrou reakci, kdy diváka chytil pod krkem a několikrát ho udeřil pěstí, tím, že na něj dotyčný plivl.

Své počínání navíc zlehčoval. „Já si nemyslím, že bych tam dělal nějaký velký tyátr. Když na mě někdo přes mříž plivne, tak nemůže čekat, že se usměju a půjdu dál. Musí čekat reakci. Bylo to vyřízení chlapa s chlapem.“

Jenže jak posléze doložily výpovědi svědků, na Pešána nikdo neplivl „Fanoušek ho nevybíravým slovním způsobem urážel,“ řekl Vladimír Velčovský, ředitel šumperského klubu.

Pešán se tehdy za svůj zkrat omluvil. „Jsem rád, že u pana Pešána zafungovala sebereflexe,“ těšilo tehdy Velčovského.