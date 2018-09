Zetterberga dál trápí záda, kapitán Detroitu ukončil kariéru

Už v průběhu minulé sezony přišel švédský útočník za vedením Detroitu s tím, že nezvládá zároveň trénovat i hrát zápasy. Dva měsíce proto pouze nastupoval pouze k utkáním, netrénoval. V polovině srpna pak generální manažer klubu Ken Holland složitou situaci potvrdil. „Henrik prožívá těžké léto, nedokáže trénovat tak jako dřív.“

Kromě toho nikdo netušil, kdy a jak moc se záda zlepší. „Hrozně bych si přál alespoň něco vědět. Momentálně nevíme. Zjistíme to asi až v září na přípravném kempu,“ dodal Holland.

Na jeho začátku už všichni vědí. Henrik Zetterberg, ikona Detroitu, končí s hokejem. Zdravotní stav jeho zad je degenerativní. „Je to velice emotivní. Jsem tu 15 let. Ačkoliv jsem věděl, že jde o několik mých posledních let, přál jsem si, abych hrál o trochu déle,“ řekl v pátek pro zámořský web Detroit Free Press.

Nicméně Zetterbergovi platí smlouva za 6 milionů dolarů ročně ještě pro další tři sezony. I proto bude první den sezony umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, čímž Detroit uvolní těch šest milionů z platového stropu, jak uvedl analytický web CapFriendly.

Zetterberg je podobným případem jako slovenský útočník Marián Hossa, jak iDNES.cz psal v květnu. I Hossovi platí ještě na tři sezony smlouva za 5,275 milionů ročně a v Arizoně je taktéž umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.

Zetterberg v NHL odehrál 1082 zápasů, nasbíral 960 bodů a Stanley Cup zvedl nad hlavu v roce 2008. Získal zlato z olympiády v roce 2006, stříbro v roce 2014, má i čtyři medaile z mistrovství světa včetně té zlaté z roku 2006