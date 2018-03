Hradecký Bednář si pochvaluje: Když jde do tuhého, tak se umíme semknout

Liberec jste zlomili v přesilovkách, které vám dosud v play off nešly. Co jste změnili?

Petr Koukal přišel před zápasem s modelem, který hraje Petrohrad. V první třetině jsme si zkoušeli dávat puk za bránu, to se moc neosvědčilo, byť to tam Ruda Červený propálil a vedli jsme 1:0. Pak už jsme vymýšleli. A v té rozhodující mě napadlo, že bychom mohli zahrát triangl. Koukal se uvolnil, já mu to dal a prostřelil to díky teči Radka Smoleňáka.

Neztráceli jste z neúspěchů v početních výhodách, v nichž jste byli v základní části silní, nervy?

Samozřejmě se o tom bavíme, protože je na nás Liberec výborně připravený a výborně nám to blokujou. Jsem rád, že to dneska vyšlo.

Červený dal už třetí gól v sérii. Co na něj říkáte?

Ani nevím, kolik má celkově gólů. Říkal jsem mu, že jich dá 25. Doufám, že už to splnil, jinak to bude mít těžký. Ale ne, dělám si srandu. Celou sezonu má stabilní formu, dává góly a drží nás.

A co říkáte na Koukala, který obvykle rány od modré moc neumí?

Já byl právě překvapený, že vůbec vystřelil. On je na tom stejně jako já a pořád vymýšlí nějaké nahrávky. Naštěstí zavřel oči a propadlo to. Musí víc střílet, to jsme si v dobrém připomněli i po zápase v kabině.

Hrozilo vám vyřazení. Je teď psychická výhoda na vaší straně?

No to jsme si mysleli před pátým zápasem doma taky, a nakonec byl opak pravdou. Musíme rychle sebrat zbytek sil, vyspat se a hrát pořád stejně. Nesmíme polevit, protože jinak nás sežerou. To bylo vidět.

Naposledy v Hradci to byla z vaší strany bída. Řešili jste ten zápas hodně?

Snažili jsme se co nejvíc podporovat. Každý věděl, o co se hraje - že to může být poslední zápas sezony. Myslím, že to bylo na ledě vidět. Nechali jsme tam všechno.

Zápas se hrál už od 11 hodin dopoledne. Jaké bylo netradičně brzké vstávání?

Strašný. Já jsem vůbec nespal.

Nejste zvyklý chodit tak brzo spát?

To ne, já chodím brzo. Ale já se celou noc převaloval z určitých starostí. Ale dobrý, mně brzký zápasy vyhovujou. Kdybysme hráli od pěti, tak jsme to nezvládli.

V kolik jste šli spát? Měli jste danou večerku?

Tady nejsou večerky. Trenéři nám věří a my víme, že se hraje o hodně. Každý je tu stoprocentní profesionál a nikdo nedělá kraviny. Všichni jsme byli na pokoji a koukali na kreslenou pohádku. Já sám vím, že se potřebuju vyspat osm hodin, to je limit.

V kolik jste vstávali?

On nikdo neví, že Roman Kukumberg je těžký zálesák a vstává snad v pět. A kvůli tomu, že se začne převalovat, vzbudí celý hotel včetně mě. Takže jsem byl taky od šesti vzhůru.

Ale vy jste rybář a myslivec, takže jste zvyklý, ne?

No jo, jasně. My to máme s Romanem podobně. I kvůli našemu věku.