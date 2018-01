Kometě stačil k výhře gól, Boleslav se chytila na Spartě. Litvínov tápe

Úspěch Boleslavi není dobrou zprávou pro Litvínov, který na předposlední, a tedy barážové pozici ztrácí na své soupeře už čtyři body. Severočeši tápou, prohráli počtvrté za sebou, byť tentokrát na ledě úspěšných Vítkovic 3:6.

Roli favorita potvrdily i další týmy: Hradec Králové uspěl v Jihlavě 3:1 a Kometě stačil k vítězství jediný gól. Ten vstřelil v utkání s Olomoucí obránce Tomáš Bartejs, navíc minutu před koncem a Brno díky tomu protáhlo svou vítěznou sérii na šest zápasů.

Zadařilo se i Chomutovu, jenž poprvé v sezoně porazil Zlín. Pardubice prohrály na domácím ledě s Třincem 2:3 po nájezdech.

Na výhře Komety měl velký podíl brankář Marek Čiliak, který udržel popáté v sezoně čisté konto. Kometa měla od úvodních minut režii zápasu ve svých rukou. K převaze jí dopomohly i přesilové hry. Navzdory tlaku se ale Brňané nedokázali proti pozorné defenzívě soupeře gólově prosadit. Rozhodující okamžik přišel v čase 58:48, kdy Bartejs vypálil z pravého kruhu přesně k protější tyči.



Kamil Pokorný (Kometa): „V první třetině jsme si vytvořili mírný tlak. Ale jak jej nevyužijeme ke vstřelení dvou až tří gólů, tak je zápas složitý. Ukázalo se to i dnes. Ve druhé třetině už měla Olomouc několik nebezpečných situací. Musím přiznat, že ve třetí části byl soupeř lepší. My jsme stáhli hru na tři útoky a v závěru se k nám přiklonilo štěstí. Vrátily se nám předchozí dva doma prohrané zápasy o gól, kdy jsme byli lepší a inkasovali v závěrečných minutách. Dnes jsme lepší nebyli, ale máme tři body.“

Zdeněk Venera (Olomouc): „Prohráli jsme tečí minutu před koncem, což vždycky mrzí. Odehráli jsme dobrý zápas, naši hráči bojovali, dřeli. Měli jsme pár gólovek, které jsme neproměnili. Kometa měla tradičně nápor v první třetině, který byl zvýrazněn dvěma přesilovkami. V nich je velmi nebezpečná, oslabení jsme ale ubojovali. Potom se hra srovnala. Nějaké gólové šance jsme měli, ale bohužel se nám nepodařilo je proměnit. Byl to zápas obou gólmanů, kteří byli nejlepšími hráči zápasu. Brno bylo v závěru trochu šťastnější.“

Branka a nahrávky: 59. Bartejs (Dočekal, Malec). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Třetiny: 0:0, 0:0, 1:0. Diváci: 7536.

Kometa: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Haščák, V. Němec, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Mallet, H. Zohorna, Havránek - Vondráček, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: Zábranský a Pokorný.

Olomouc: Konrád - Jaroměřský, Staněk, Rutar, Houdek, Dujsík, Čáp - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Jergl, Herman, Holec - Mráz, Sundher, Ostřížek. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Třinec si připsal třetí výhru v řadě. Zápas se až do 55. minuty vyvíjel poměrně jasně, Oceláři drželi dvoubrankové vedení a mířili za výhrou. Poté ale Jordann Perret proměnil trestné střílení a následně ve dvojnásobné přesilovce srovnal Petr Sýkora. Zápas dospěl až k nájezdům, které rozhodl Martin Růžička.



Pavel Marek (Pardubice): „Nezačali jsme šťastně a inkasovali jsme první gól, který nás trošku srazil. Postupně jsme se zvedali, ale vůbec nám nešly přesilové hry. Měli jsme jich dost na to, abychom utkání vyhráli. Zápas vypadal za stavu 0:2 tak, že je ztracený, ale kluci ukázali morální sílu. Dokázali jsme se vzchopit k poslednímu náporu a dotáhli jsme to na 2:2. V prodloužení jsme měli šanci rozhodnout v přesilovce čtyři na tři, nájezdy už jsou loterie. Dneska podle toho vývoje je bod pro nás jako výhra.“

Václav Varaďa (Třinec): „Zápas jsme nezačali špatně, měli jsme výborný pohyb v první třetině, ve které jsme neproměnili vícero šancí. Pomohl nám gól při hře pět na tři, kdy to Vláďa Roth perfektně trefil. Ve druhé třetině domácí malinko přidali a my jsme s tím měli problémy. Ustoupili jsme od hry, která nás zdobila v první třetině, a vedení jsme ubránili jen se štěstím. Mrzí nás obrat domácího týmu, drželi jsme se statečně a srdnatě, ale pak jsme z přemotivovanosti nakupili hrubky a Pardubice srovnaly. Jsme rádi za extra bod v nájezdech, které nám dlouhodobě nejdou a máme s nimi problémy.“

Branky a nahrávky: 55. Perret z trest. střílení, 56. P. Sýkora (T. Svoboda, Trončinský) - 8. Roth (Hrňa), 45. Dravecký (Krajíček), rozhodující nájezd Martin Růžička. Rozhodčí: Hejduk, M. Sýkora - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 7:9. Využití: 1:1. Třetiny: 0:1, 0:0, 2:1. Diváci: 8639.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Hrabal, Mojžíš, Cardwell, Ščotka, Holland - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, Treille - J. Sýkora, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Roth, Linhart, D. Musil, Jank, Adámek - Martin Růžička, Marcinko, M. Kovařčík - Hrňa, R. Vlach, Dravecký - Martynek, Polanský, Adamský - Cienciala, Mikulík, Svačina. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Výraznou zásluhu na vítězství Chomutova měl brankář Štěpán Lukeš, jenž zlikvidoval všech 27 střel soupeře a udržel první čisté konto v nejvyšší české soutěži. Gólem a asistencí se na výhře Pirátů podílel Roman Chlouba. Jak vypadala rozhodující trefa? Dietz se napřáhl od modré a Chrpa kotouč tečoval před bránou. Moment musel potvrdit videorozhodčí kvůli pochybám o hře vysokou holí.



Vladimír Růžička (Chomutov): „Byl to hodně vyrovnaný zápas na jeden gól. Mohl vyhrát kdokoliv, nakonec jsme byli šťastnější my. Jsme rádi, že máme tři body, které jsme získali po dlouhé době. Už je před námi jen pár kol, takže se musíme připravovat na další zápasy, protože už se rozhoduje. Bojujeme o desítku.“

Robert Svoboda (Zlín): „Hodnocení je úplně jednoduché - bez gólu nemůžeme vyhrát. Hrozně se na góly nadřeme, v posledních zápasech jsme na jeden gól vyhráli v Třinci a prohráli v Olomouci. Nejsme úspěšní v přesilovkách, kterých jsme měli i proti Chomutovu dost. Mrzí nás to, protože jsem tady mohli bodovat. Měli jsme na to.“

Branky a nahrávky: 23. Chrpa (Dietz, Chlouba), 59. Chlouba (Vondrka). Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:3. Bez využití. Třetiny: 0:0, 1:0, 1:0. Diváci: 3968.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Grman, Flemming, Dietz, Slovák, Knot, L. Chalupa - Vondrka, Huml, Koblasa - Šťovíček, V. Růžička ml., Dlouhý - Tomeček, Smejkal, Poletín - Havel, Chlouba, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Matějíček, Žižka, Řezníček, Valenta, Ferenc - Kubiš, D. Šťastný, O. Veselý - Okál, Honejsek, Roberts Bukarts - Ondráček, Fořt, Klhůfek - Fryšara, Sedláček, Popelka. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.

Domácí si vypracovali rozhodující náskok třemi brankami na rozhraní první a druhé části, kterými soupeři unikli na 4:0. Dva góly zaznamenal Jakub Lev. Vítkovice vyhrály pojedenácté z posledních třinácti kol, hosté naopak počtvrté v řadě podlehli a zůstávají v tabulce na předposlední pozici.



Pavel Trnka (Vítkovice): „Pro nás jsou to po prohře v Hradci důležité tři body, se kterými jsme spokojeni. Akorát jsme byli v určitých fázích zápasu lehkovážní.“

Radim Rulík (Litvínov): „Vítkovice měly od začátku navrch. Daly dva góly, na začátku druhé třetiny zvýšily na 4:0 a zápas kontrolovaly. Byly lepší a zaslouženě vyhrály.“

Branky a nahrávky: 6. Szturc (Kolouch, Kucsera), 20. Hrbas (P. Zdráhal, Baranka), 22. D. Květoň, 23. Lev (Olesz, Bartovič), 31. Kolouch (Tybor, Kucsera), 48. Lev (O. Roman, Tybor) - 27. M. Hanzl (K. Pilař, Trávníček), 40. Lukeš (V. Hübl), 52. V. Hübl (Kubát). Rozhodčí: Bejček, Pešina - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:6, navíc Klok 10 minut, 5 minut a do konce utkání - Havelka 10 minut. Využití: 0:2. Třetiny: 2:0, 3:2, 1:1. Diváci: 7916.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Urbanec, od 41. navíc D. Krenželok - Bartovič, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Dej, Š. Stránský, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.

Litvínov: Kantor (31. Petrásek) - Hunkes, Kubát, Gula, L. Doudera, K. Pilař, Z. Sklenička - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - Havlíček, M. Hanzl, Trávníček - Matoušek, Válek, Smolka - Helt, Jícha, Dufek - od 41. navíc Havelka. Trenéři: Rulík a D. Stránský.

Hradec si připsal třetí výhru nad Duklou v sezoně. Východočeši, kteří si drží druhou pozici v extralize, se dvakrát prosadili v přesilových hrách, třetí gól hosté přidali při power-play Jihlavy. Rozhodující trefu obstaral necelé tři minuty před koncem první třetiny veterán Bednář, který těsně před brankářem tečoval střelu Zámorského.



František Zeman (Jihlava): „Utkání rozhodovaly přesilovky. Přestože jsme se na ně soustředili a hráče jsme na to upozorňovali, abychom nefaulovali, tak jsme Hradci darovali dvě čtyřminutové přesilovky. A tak zkušený tým, jakým Hradec je, toho dokázal využít. V první třetině padly tři góly, prohráli jsme ji 1:2, ale myslím si, že jsme utkání odehráli velice dobře. Bohužel se ale na dobře nehraje. Hraje se na góly a my jsme jich dnes dali málo, proto tady Hradec vyhrál. Změny v sestavě jsme udělali a byly ku prospěchu věci. Hráči odvedli výborný výkon, bohužel ale bez gólového efektu. Pokud v tom budou hráči pokračovat, tak se musíme dočkat toho, že už konečně budeme vyhrávat za tři body.“

Václav Sýkora (Hradec Králové): „Od prvního střídání to bylo utkání hrané v hodně svižném tempu. První gólovou šanci měli domácí, my pak měli vzápětí dvě. Celé utkání rozhodly přesilovky. Jihlava skórovala hned z první, dostala se do vedení. Pak přišly naše početní výhody, ve kterých jsme dvakrát skórovali a výsledek otočili. Z naší strany to bylo dobře odehrané utkání. Spálili jsme ale dost gólových šancí, nepodařilo se nám odskočit na větší brankový rozdíl. Jihlava nás hodně trápila, je to tým, který má výborný pohyb, hodně napadal a vydržel to celý zápas. Bylo to dramatické utkání až do konce.“

Branky a nahrávky: 9. Skořepa (Bryhnisveen, Stříteský) - 15. Koukal (Bednář, Zámorský), 18. Bednář (Zámorský, Červený), 60. Červený (Smoleňák). Rozhodčí: Kika, Roman Svoboda - D. Klouček, Pešek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. Třetiny: 1:2, 0:0, 0:1. Diváci: 4445.

Jihlava: Volden - D. Kajínek, Suchánek, Stříteský, Bryhnisveen, De la Rose, J. Zdráhal, Šidlík - Čachotský, Hamill, A. Zeman - Rabbit, Skořepa, Dostálek - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - T. Kubalík, Diviš, Jiránek. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Zámorský, Cibulskis, Gregorc, Graňák, F. Pavlík - Köhler, Dzerins, Šimánek - Bednář, Kukumberg, Cingel - Smoleňák, Koukal, Červený - Vopelka, Berger, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Sparta byla zpočátku lepším celkem a americký brankář Boleslavi Maxwell se měl co ohánět, zatímco z tribun boleslavského stadionu zněl pískot. Jenže domácí skórovali v první přesilovce. To jim dodalo sebevědomí a využili i druhou početní výhodu. Nakonec to byl vítězný gól: Holík si vybruslil od mantinelu a díky teči o Piskáčkovu brusli kotouč zamířil do sítě.



Vladimír Kýhos (Mladá Boleslav): „Po sérii nepříznivých výsledků, jsme věděli, že přijede Sparta, která se zvedla. To se potvrdilo, diváci viděli pěkný hokej. My jsme konečně, i když šťastně, využili dvě přesilovky. Pak jsme ale měli ve druhé třetině přidat ještě další góly. Musíme poděkovat celému týmu za nasazení, ale hlavně Maxwellovi, který nám to dneska vybojoval. Konečně jsme si mohli zařvat v kabině.“

Jaroslav Nedvěd (Sparty): „Do zápasu jsme vstoupili aktivně. Sice nemám rád slova jako štěstí a smůla, ale dali jsme si smolné dva vlastní góly, kdy tečujeme brankáři a pak si dáme gól bruslí. Boleslavi pak narostla křídla. Ve třetí třetině jsme opět přidali my, ale z tlaku jsme další gól nedali. Kluci dneska makali, Laco chytal dobře, ale nakonec to nestačilo.“



Branky a nahrávka: 15. Eminger (Žejdl, P. Musil), 21. P. Holík (Kotvan, Klepiš), 60. P. Musil - 40. Ďaloga. Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Třetiny: 1:0, 1:1, 1:0. Diváci: 3597.

Mladá Boleslav: Maxwell - J. Hanzlík, Němeček, Eminger, Kotvan, Dlapa, Říha - Orsava, Žejdl, Valský - Klepiš, P. Musil, P. Kousal - Pacovský, P. Holík, Lenc - Volf, Urban, Samuels. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Sparta: J. Laco - Piskáček, Švrček, Kalina, Z. Michálek, Ďaloga, T. Pavelka - Kudrna, P. Vrána, Říčka - Forman, Pech, Klimek - Jarůšek, J. Hlinka, Reichenberg - Uher, Černoch, Rousek. Trenéři: F. Výborný, J. Nedvěd a Janeček.

Plzeň zvítězila nad Libercem i potřetí v sezoně, byť se pro ní tentokrát duel nevyvíjel dobře a ještě v závěru druhé třetiny prohrávala 1:2. Ve 39. minutě však srovnal na David Stach a o své teprve druhé výhře z posledních sedmi utkání rozhodli Západočeši dvěma góly v závěrečné části.



Ladislav Čihák (Plzeň): „Šli jsme brzy do vedení, Liberec to ale otočil a bez ohledu na to, kolik má bodů, to byl ohromně těžký soupeř. Jsme rádi, že jsme srovnali na 2:2 a ve třetí třetině rozhodovala prví vstřelená branka, kterou jsme dokázali dát my. Měli jsme dnes dvě dvojnásobné přesilovky, naštěstí jsme je využili. Kluci to odmakali a jsme hodně rádi za cenné tři body. Museli jsme trochu improvizovat se sestavou, zraněný Miroslav Preisinger se vrátí asi až za měsíc a půl.“

Karel Mlejnek (Liberec): „Dnešní utkání se mi nehodnotí lehce. Přestože jsme nebodovali, odehráli jsme dobrý zápas. Hráči si za odvedený výkon zaslouží pochvalu. Dostali jsme poměrně smolné branky. Hraje se těžko, když se dostanete dvakrát do třech. Soupeř toho využil, což rozhodlo o osudu utkání.“



Branky a nahrávky: 10. Kratěna, 39. Stach (Gulaš), 46. J. Kindl, 48. Pulpán (Gulaš, M. Svoboda) - 20. Bližňák (Ordoš), 23. L. Krenželok (Bakoš). Rozhodčí: Hribik, M. Petružálek - Kis, Špůr. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. Třetiny: 1:1, 1:1, 2:0. Diváci: 7222.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Jones, D. Sklenička, Čerešňák, J. Kindl, Pulpán - Gulaš, Mertl, Schleiss - D. Kindl, Kratěna, Indrák - Kantner, Stach, P. Straka - Pour, Kracík, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Kolmann, Šmíd, Jánošík, Derner, Maier - Lakatoš, P. Jelínek, Kvapil - Bakoš, Redenbach, L. Krenželok - Ordoš, Bližňák, J. Vlach - D. Špaček, Vantuch, Mikyska. Trenéři: Mlejnek a V. Čermák.