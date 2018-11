Extralize schází do velkého světového formátu dost, říká Prospal

Souhlasíte tedy s Milošem Říhou?

Je pro mě těžké extraligu hodnotit, protože mám daleko větší přehled o první lize, kde trénuju Budějovice. Ale ať je to, jak chce, tak mladé kluky nemáme. A pokud ano, tak je týmy obehrávají v národní lize. Je málo klubů, které se jim nebojí dát šanci v extralize. Může to být i výkonností. Bohužel to tak je, i v mých očích nemáme mladé rozdílové hráče - kluky, kteří vletí do mančaftu a ve dvaceti ho táhnou.

Extralize donedávna vládli čtyřicátníci jako Bednář s Tonem a když skončili, tak je nikdo nenahradil. S přehledem první v bodování je Kvapil, kterému je 33 let, a druhý Bulíř, který už dávno přestoupil do Ruska. To asi něco značí, že?

Mladí se zkrátka neobjevují. Je to otázka společnosti, v jaké době žijeme. Čtyřicátníci, které jste jmenoval, opravdu táhli bodování. Já to zažil u reprezentace: kromě Nečase a pár dalších jsme z extraligy do mistrovství nikoho nevytáhli. Nenašel se nikdo, kdo by převýšil kluky z farem a z ostatních lig po Evropě. Přitom jsme s Pepou Jandačem, Jardou Špačkem a Jirkou Kalousem někoho takového hledali. Ale nikdo není. A když se objeví, tak hned odejde.

Jako Moravčík se Skleničkou, kteří z Plzně zamířili do Kanady?

Přesně. My se tady prezentujeme, že vychováváme hráče pro NHL, ale podívejte se, jaká je realita. Když budu kritický, tak v NHL se nám z hráčů mladší generace usadil Kempný a Rutta. Nikdo jiný to rovnou nedokázal - i Kämpf si musel pozici nejdřív vybojovat. Nebo Pyrochta. Kluk, který měl dobře našlápnuto a v extralize podával dobré výkony, se neprosadil. To samé Šimek. Mohl to být bek číslo 1 pro nároďák, ale radši šel zkusit NHL.

Jinými slovy chcete říct, že dobrých mladších hráčů není tolik, a když jsou, tak jdou hned pryč. A tím pádem liga trpí.

Jasně. Starší hráči si zaslouží uznání, že jsou schopní být rozdíloví. Je smutné, že mladší odchází, že radši vezmou nabídku z KHL nebo jdou na farmu do Ameriky, když mají možnost hrát klíčovou roli v extralize, kde by se z nich mohli stát rozdíloví hráči. Proto trenér Říha řekl, že extraliga nemá kvalitu. A proto dnes jezdí na mistrovství kluci z farem.

To nikdy nebylo.

Vždycky jsme měli dostatek hráčů z NHL. Když se některé týmy nedostaly do play off, tak jsme měli možnost postavit tři nároďáky. A teď? Před dvěma roky jsme dávali dohromady tým pro Světový pohár, který jsme museli doplňovat hráči z Evropy. Do toho přijdou jedno dvě zranění a je průšvih. Dneska kromě Pastrňáka, Krejčího, Hertla, Voráčka a Paláta nemáte hráče, který v NHL plní roli v prvních dvou lajnách. To je ten průšvih. Ubývají nám v NHL rozdíloví hráči. Podívejte na Nečase, Chytila, Kauta, Zadinu... To je nastupují generace a všichni jsou na farmě. Kromě Chytila, který si tam taky pobyl. Proto trenér Říha může říct takovou věc. Ale chápu, že na to má každý jiný pohled.

Myslíte Vladimíra Růžičku, který řekl, že je česká extraliga kvalitní?

Samozřejmě. Vláďa tady trénuje iks let, měl úspěchy, prošel si fantastickými roky ve Slavii. V určitém směru má pravdu. Vždyť Sparta hrála finále Champions League, dostala se přes dobré týmy. Takže české kluby uspěly v konfrontaci se špičkovými týmy z Evropy. Tím pádem liga určitě není až tak hrozná. Na druhou stranu, finanční stránka je někde jinde.

A nejlepší jdou pryč.

Ať je to, jak chce, každý kluk chce do NHL. Pak tu máte agenty a různé poradce a týmy z NHL, které ty kluky lanaří. Ale já tu nevidím hráče, který by mohl z extraligy rovnou do NHL. Podívejte na Nečase. Je na farmě. Zadina to samé. Zacha, který byl šestý na draftu, má dneska problémy se prosadit do prvních dvou pětek New Jersey. Neboduje. Najednou ten tým zjišťuje, že to není ono. Možná jednou, ale teď zastává defenzivní roli, protože je velký a silný. Nebo Honza Kovář. NHL dneska vůbec nezajímá, kolik bere. Dneska ani peníze nezaručí, že budete v prvním týmu. NHL se prostě změnila - podepisují velké smlouvy s hráči s velkým potenciálem do budoucna.

Takže jaká je extraliga?

Nechci, aby to vyznělo, že je to tragická soutěž, ale do velkého světového formátu jí schází dost. Dám vám příklad.

Povídejte.

Tomáš Dvořák, obránce, který dva roky nazpátek vypadal v Karlových Varech jako možný adept pro nároďák. Přestoupil do Sparty, kde konkurence je daleko větší, a jeho vývoj se zastavil. Tak to prostě je. Pamatuju si, když hrály Budějovice baráž, jak tu byl Dvořák rozdílový obránce. Byl nadějný, ale neudržel ten trend a dneska už není v reprezentaci. A my jsme ve fázi, kdy přemlouváme k návratu Ondru Němce, kluka, který po olympiádě oznámil konec v národním týmu. Podívejte na tu obranu - jsou v ní čtyři starší beci z KHL.

A to se ještě trenér Říha mluví o dalších starších, kteří v této nominaci nejsou.

Jistě. Nemusíme hned říkat, že je extraliga vyloženě špatná, ale mládí tu není. Já to vidím v Budějovicích. Nestačí být jen mladý a dostat se do áčka. Já chci od mladých produkci a bodový příspěvek, chci góly. Nekoukám se jenom na to, že jsi mladý. Chci, aby vytvořili tlak na starší hráče. Tak by to přece mělo být.

Extraliga šla o něco dolů, když skončili čtyřicátníci. Půjde ještě níž, až skončí Kvapilové?

Potom se vrátí ostatní chlapci ze zahraničí a vezmou za to. Ale je to určitě k zamyšlení. Ano, mladí bojujou, ale stačí to na mezinárodní úroveň, aby je mohl trenér povolat? Aby byli v extralize rozdíloví? Takové prostě nemáme a můžeme se tu chválit, že máme na draftu víc kluků. Džegr, když odcházel do NHL, byl sakra rozdílový už v extralize. Alby Reichel to samé. Ukažte mi jednoho takového. Šimek hrál v Liberci 25 minut každý zápas, ale za rok a půl v San Jose neudělal další krok. Podívejte na Kubu Jeřábka. Přitom to byl kluk, který pod Špágrem neuvěřitelně vylétl.

Nevypadá to optimisticky.

Je to smutné. Těžko budeme hledat jedničku draftu.

Takže se Říhovi ani nedivíte, jakou udělal nominaci.

Tady jde o to, jaký má plán a jakým stylem se chce prezentovat.

Chce vyhrávat, a proto nemůže riskovat.

Mohlo se navazovat na předchozí práci. Ale každý trenér má právo na svou sestavu. Já si také dělám svou nominaci v Budějovicích. Trenér nároďáku je sledovaná osobnost, která má zodpovědnost a může si vybrat, koho chce.