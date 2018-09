Růžička v roli obhájce: Nezatracujte naši ligu, je jedna z nejlepších

Zaregistroval jste ta slova?

Co to je stát na místě? Já si nemůžu pomoct, ale když sleduju ostatní soutěže, tak je pro mě česká extraliga jedna z nejlepších. Vadí mi, že všichni naši ligu zatracujou. V Lize mistrů máme velice dobré výsledky, tak jak je to možné, když je tady všechno podle těch názorů tak špatný? Já to fakt nechápu, kdo na tohle a kam chodí. Jestli někdo považuje za posun v trenérství angažmá v Rusku, tak pro mě to žádný posun není.

Ne?

Ne, určitě ne. Na NHL zřejmě nemám a co jiného bych měl jako trénovat? V Rusku?

Jak vnímáte KHL?

Nevím, jestli by mě tam práce mohla nadchnout jako doma.

Pochybujete, zda by vás práce v KHL zlepšila?

Přesně tak. Kam to posunulo české trenéry? Říhu to někam posunulo, když trénoval tolik let v Rusku? Proč ho neberou české kluby, když je volný?

Miloš Říha je u reprezentace. Co Vladimír Vůjtek, který měl v KHL úspěchy?

Vláďa Vůjtek tam šel v nějaké době a je to dobrý trenér. V dnešní době se můžeme bavit hlavně o Říhovi. A kam ho to posunulo? Je nějaký jiný? Přijde mi, že trénuje pořád stejně. Každý trenér je nějaký a posouvat se může podle toho, jak se snaží. Ale zatracovat českou extraligu je špatně. Tvrdím jednu věc: kdyby se vybrali hokejisté z naší ligy a hráli v zahraniční soutěži, tak budou hodně dobří. Já to vím. A přitom se zatracujou a pořád se hledá, co je špatně.

Ale nemohlo by být líp?

Netvrdím, že ne. Vždycky může být všechno lepší. Jo, kdybyste řekl, že půjdete trénovat do Švédska jako Miloš Hořava, tak to jo. Tam věřím, že se můžete posunout. Vždycky záleží především na trenérovi, kam se chce posouvat. A je jedno, kde působí. Když se chcete posouvat, tak musíte jít s trendem. To přece není o tom, jestli půjdete trénovat do Ruska. Možná by mě Rusko posunulo finančně, to jo, ale jinak vás neposune nikam.

Jít jen za penězi nechcete?

To mě neláká, protože jsem v Chomutově spokojený. Lákalo by mě jenom kvůli tomu, abych si to vyzkoušel.

V minulosti jste měl několik nabídek z Ruska, viďte?

Jo, nějaké byly. Ale já nejsem trenér, který přeskakuje z týmu do týmu. Byl jsem strašně dlouho na Slavii, teď jsem v Chomutově a chci tu vydržet. Chápu, že za to někteří trenéři nemůžou, protože je vedení odvolá. Ale pro mě je lepší dělat někde dlouhodobě a koncepčně. To vás někam posouvá. Posouvají vás trendy z NHL a z mistrovství světa. Musíte poslouchat, co je ve světě nového. V Rusku funguje stará trenérská škola, je to tam trochu zkostnatělé. Jasně, když se hraje semifinále a finále KHL, tak to jsou výborné hokeje. Ale běžné zápasy mě nebaví. Radši se podívám na českou extraligu. Nebo na švédskou.

A co zmiňovaná NHL? Nevzdal jste ji bez boje?

NHL je daná. Nejsem padlej na hlavu: není jednoduché se tam dostat - k tomu vám musí někdo pomoct. Další věc je, že musíte umět hodně dobře anglicky. A to já neumím. Já tam nebyl zas tak dlouho, naposledy v roce 1994. Dneska je rok 2018. Anglicky se trochu domluvím. Ale na to, abych si stoupnul před hráče a vykládal jim, co chci hrát... Musíte s nimi mluvit, to není žádná sranda.

Mohl byste začít jako asistent a oťukat se.

To víte, že jo, ale musí vás někdo oslovit.

Vylučujete tedy, že byste v budoucnu šel do zahraničí?

To jsem neřekl. Nevylučuju. Dokonce ani Rusko. Jen reaguju na to, že Radek Duda řekl, že by mě někam posunulo.

Nestýská se vám po letech, kdy jste bojoval o tituly? V Chomutově to asi není ono, ne?

Nepřemýšlím o tom, beru to, jak to je. Takhle jsem se rozhodl. Moje smlouva v Chomutově je dlouhodobá. Věřím, že se klub posune výš, ale samozřejmě bude záležet na financích. To je jasné.

Jak hledáte motivaci pro další práci, když víte, že nemůžete pomýšlet na úspěchy?

Moje obrovská motivace je nahradit lídry, kteří nám pravidelně odcházejí. Před dvěma lety jsme přišli o Romana Červenku a teď o Michala Vondrku. Jiní top tvořiví hráči nepřišli. Ale mám kluky, které jsem si vybral a pracuju s nimi. Musím se přizpůsobit, musím se s tím srovnat. Žene mě touha vytvořit co nejlepší partu, abychom udělali co nejlepší výsledek.

Trénujete skoro 20 let. Jak jste se změnil?

To je možná dobrá otázka pro kluky, které trénuju delší dobu a vidí to. Já se nechci hodnotit. Určitě jsem zkušenější, ale pořád dost netrpělivý: chci hned výsledky. A kluci to se mnou nemají jednoduchý. Chci mít všechno perfektní: co natrénujeme, to chci přenést do zápasu. Jsem nekompromisní a na některé hráče vytvářím hrozný tlak. Ale já tvrdím, že když to nebudete dělat, tak se ti hráči zkrátka nebudou zlepšovat. Na druhou stranu to pro některé není ono. Někteří by chtěli mít větší volnost.

Nenaučil jste se být větší psycholog? Na každého hráče se přece nedá řvát.

Už poznám, jak s kým jednat, ale během zápasu jsou to obrovské emoce a kolikrát to nejde. Vím, že bych se měl krotit. Ale jsem tolik zatažený do hry, že na hráče pořád tlačím. Češi musí být pořád pod tlakem, jinak je to od nich vlažné. Nesnesu, když na ledě vidím lajdácký přístup. Z toho jsem úplně vyřízený.

U národního mužstva jste přitom v minulosti působil klidněji. Čím to?

Je to dané tím, že v nároďáku je kvalita hráčů výš. A nedej bože, když trénujete kluky z NHL. To se nedá srovnat. Ale že bych byl úplně jiný, to ne. Navíc reprezentační akce jsou krátké, není to každodenní práce. Je rozdíl mít kluky týden a celý rok.