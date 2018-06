Detroit je nadšený, že má Zadinu. Vůbec jsme to nečekali, září manažeři

V Detroitu vůbec nepočítali s tím, že by při draftu na Zadinu dosáhli, všichni čekali, že na něj ukáže některý z pěti týmů, které vybíraly před ním. „V šoku jsme sledovali, že se naskytla taková příležitost,“ vyprávěl rozzářený šéf skautingu Tyler Wright, jenž Zadinu vychvaluje.

„Potřebujeme střílet víc gólů. Potřebujeme ofenzivní hráče. Musíme zlepšit přesilovky. A on je přesně tím hráčem, kterým se vším tímhle zmiňovaným pomůže. Umí dávat góly všemi možnými způsoby. Byl to náš sen získat ho na draftu.“

Nadšení nezastíral ani Kris Draper, asistent generálního manažera Kena Hollanda. „Jsme vzrušení, že Filipa můžeme mít. Cítíme, že je to skvělé puzzle do naší mladé skládačky.“

Red Wings sledovali Zadinu opravdu dlouhodobě, mají o něm velký přehled. „A jsme z něj u vytržení. Víme, jak je kreativní a jak výborný má hokejový cit. Jezdili jsme se na něj dívat pravidelně a pokaždé předváděl výborné výkony. Víme, že jeho výsledky nejsou dílem náhody - tvoří hru, má charakter, soutěží, umí využívat přesilovky a umí dávat góly z každé situace. Je to velice dobrý ofenzivní hokejista,“ září Wright.

Jestli se však předpoklady naplní i v NHL, to se teprve ukáže. Leccos může napovědět už účast na tréninkovém kempu talentů, který se v Detroitu koná tento týden. Zadinova výhoda tkví v tom, že mu vedení s předstihem slibuje, že „každopádně dostane všechny příležitosti ukázat se.“



Filip Zadina se raduje z gólu v semifinále proti Kanadě na MS juniorů

V překladu to znamená, že s prvním týmem absolvuje přípravný kemp a bude nastupovat i v přípravných zápasech před sezonou. Podle nich se rozhodne, jestli si ho trenér Jeff Blashill ponechá, nebo ho pošle ještě rozehrát na farmu či do juniorky.

V zámoří se však už s předstihem spekuluje, že má Zadina velkou šanci prosadit se rovnou. Dokonce se hovoří o tom, že by mohl nastupovat vedle hvězdného Švéda Zetterberga, který se osvědčil při výchově velkých talentů, když s ním ve formaci nastupoval Dylan Larkin, dnes elitní centr Red Wings.

Někteří mluví o tom, že by mohl hrát i s ním, protože Detroit potřebuje hráče, kteří budou rozhodovat zápasy. A to je role, kterou by mohl Zadina naplnit.

„Fyzicky je dospělý. Hrál už na mezinárodní úrovni, takže má zkušenosti s chlapským hokejem. Dáme mu každou příležitost. Má šanci hrát hned NHL,“ tvrdí Wright.

Jeho přesvědčení a víru podporuje i Zadinovo velké sebevědomí a odhodlání prosadit se. „Chci Detroitu dokázat, že se mnou udělal hodně dobré rozhodnutí,“ prohlásil ostatně český mladík po draftu.



Při něm čekal, že po něm sáhnou už Montreal, Ottawa či Arizona, zklamaný z Detroitu ale rozhodně nebyl. Naopak ho jako bere velkou příležitost. „Je to pro mě dobrá varianta, protože dostanu víc šancí hrát a ukázat, že mám na NHL. Teď se cítím hodně šťastně,“ pravil Zadina.

A zámořští reportéři poznamenali: „Jestli se on cítil šťastně, pak zástupci Detroitu měli vyloženě závratě.“ A jako důkaz přidali Wrightovo vyjádření: „Kdybyste mi před draftem řekli, že získáme Zadinu, tak bych řekl, že jste blázni. Je přesně tím, co teď potřebujeme a výrazně nám pomůže urychlit přestavbu kádru.“