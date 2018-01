Hadamczik: Kluci, vyhrajte! Už nechci být poslední, kdo to dokázal

Proč?

Protože jim to přeju a protože nechci pořád poslouchat, že jsem poslední, kdo dokázal získat medaili.

Je současný výběr silnější než obvykle?

Teď máme velice silný ročník. Sešli se hráči, kteří jsou osobnostmi a hrají ligu. To, že nedostávají prostor, není můj problém. Jestli je to Zachar, Nečas nebo Zadina. U něj nechápu, že nemohl hrát v Pardubicích ve dvou lajnách. To je hráč jak řemen. Je to jenom o tom dát ho ke zkušeným hráčům. Já když měl Havláta, tak jsem ho dal k Richardu Královi. Když ty mladé kluky podržíte, tak vám to vrátí. Líbí se mi další, i v obraně.

Jmenujte.

Třeba Galvas hraje dlouhodobě ligu. Suverénně nejlepší bek je Hájek, ten neprohraje osobní souboj. Máme šikovné kluky a podle mě to takhle každý rok nebude. Tým je dost silný, aby to zvládl. Má individuality, tak teď to chce ještě extrémně dobrou disciplínu a vůli vyhrát. Ta musí být větší než u soupeře.

Nikdo asi moc nepočítal, že Češi přejdou přes Kanadu, takže se tým mohl podvědomě připravovat na bitvu o třetí místo. Američané mohou být zklamanější. Souhlasíte?

To tak bývalo o Rusů, že jsou po prohrách deprimovaní. Ale tohle jsou Američané, mladí kluci, kteří po medaili budou toužit. I naši chtěli vyhrát, byť asi tušili, že to proti Kanadě nevyjde. Ale kdyby Nečas dal místo břevna gól na 2:0, tak by to mohlo být třeba zajímavé.

Jsou Američané hratelnější?

Jsou, ale zároveň to také nebude jednoduché. Já je v roce 2005 porazil dvakrát - už před zápasem o bronz i v základní skupině. Toho si cením, protože i tehdy bylo mistrovství v USA. Jenže zatímco letos jsou tribuny prázdné, tehdy bylo pořád vyprodáno. Byla to úplně šílená atmosféra.

S jakou hrou jste tehdy uspěli?

Tehdy jsme strašně moc pracovali na obranné činnosti. Doslova jsme ji rozpitvávali. Snažili jsme se, abychom byli co nejméně v obranném pásmu, aby se hra odehrávala ve středním a útočném. A v obranném, aby měl každý zodpovědnost za protihráče.

To u současného týmu nevidíte?

Dám vám příklad. Já třeba po obráncích chtěl, aby byli buď před, nebo za protihráčem, aby gólman věděl, že přes tělo beka neprojde kotouč a mohl si hledat vedle. Teď jsem si všiml, že naši beci stojí vedle protihráčů a vlastně tak cloní vlastnímu gólmanovi.

Změnil se hokej za těch třináct let?

Dneska se mluví o moderních trendech, ale já tohle slovo v hokeji neuznávám. V hokeji máte svůj tým a proti vám stojí také tým a podle toho si musíte vybrat, co budete hrát. Je hezké, že jsme proti Kanadě hráli patnáct minut výborně, ale pak je otázka, jestli stačíme s tak silným soupeřem v tak vysokém tempu celý zápas. S takovými soupeři nemůžete hrát nahoru dolů. Je potřeba zpomalovat hru. Z vlastní zkušenosti vím, že můžete hrát celý turnaj krásný hokej jako my na seniorském šampionátu v Bratislavě 2011, a stejně jsme skončili třetí.

Co bude rozhodovat v zápase s USA?

Tým má osobnosti a sílu, může to uhrát. Hodně bych se soustředil, aby byl tým dobře připravený. Musí mít maximální nasazení a hlavně to hráči musí chtít. Nemůžou být zklamaní, že prohráli s Kanadou. Zároveň jim to nesmí svazovat nohy, nesmí mít respekt. Kluci si musí uvědomit, že taková šance se nebude dlouho opakovat. Byla by škoda tu medaili neuhrát.