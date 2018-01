Nedvěd: Já proti Jágrovi? Šílenství, ale touha je silnější

Dobrý den, Petře. Měl byste chvilku?

Já jsem na lyžích v Rakousku. Co potřebujete?

Prý naskočíte v sobotu do zápasu, pokud nastoupí Jágr. Je to pravda?

Ta možnost tam je. Sobota sice není daleko, ale ještě to není úplně na pořadu dne. Šance tam je a to je asi všechno, co bych k tomu mohl momentálně říct.

A to napadlo vás, že byste do toho skočil?

Ne, to jsme se bavili s libereckým majitelem Petrem Syrovátkem. Myšlenka přišla od něj, tak jsme ji začali rozvíjet a bavit se o ní. Teď uvidíme. Možná že ve středu nebo čtvrtek budeme o něco chytřejší.

Minulý týden jste přiznal, že ani nechodíte hrát hokej pro zábavu.

Ne, vůbec. Ani do Letňan. Jako v Letňanech jsem byl naposledy v září. Od té doby jsem byl v Miami. Je to samozřejmě trošku takový... Je to krásná myšlenka, na druhou stranu je to i trošku takové šílenství. Ale prostě ta myšlenka je v momentální chvíli asi o něco silnější. Tak uvidíme.

Nebojíte se, že budete riskovat své jméno, když nevíte, jak na tom budete?

No tak to vím, jak na tom budu. Ale ta euforie je asi silnější než reálný pohled.

Takže spíš počítáte, že párkrát skočíte na led pro lidi?

Ne, to bych určitě naskakoval pravidelně. Já jsem chtěl vždycky hrát. Sedět na střídačce, to můžu po zápase.

Věříte, že to budete zvládat fyzicky?

Samozřejmě. Kdyby to vyšlo, tak nepočítám, že odehraju dvacet minut. Ale určitě bych naskakoval na led po celý zápas.

Předpokládám, že budete chtít chodit na Jágrovu formaci, že?

No tak to samozřejmě! To je jednoznačné. (smích)

A kdy začnete trénovat?

Ve středu se vracím z hor, tak když to půjde všechno dobře, tak bych si zašel ve čtvrtek zabruslit.