Do Ligy mistrů investovali energii. Vydělali milion, postup a prestiž

Ve třech dosavadních ročnících mezinárodní soutěže, která si pozvolna buduje renomé, vládly švédské celky. Nyní – alespoň čistě matematicky – má extraliga padesátiprocentní šanci, že trofej doputuje do Česka.

Po úterním večeru se z postupu do semifinále radují v Liberci a Třinci (více naleznete zde). „Každým zápasem a postupem píšeme klubové dějiny,“ jásal na klubovém webu třinecký gólman Šimon Hrubec poté, co Oceláři vyřadili švédský Brynäs.

„Tohle je pohádka, která ještě nekončí. Jsme mezi čtyřmi nejlepšími kluby Evropy,“ zněly rozjuchané věty i z Liberce. „Je to neskutečné,“ rozplýval se liberecký útočník Martin Bakoš, díky jehož trefě v rozstřelu Bílí Tygři přemohli Curych. „Jsem rád i za majitele klubu (Petra Syrovátka). Dává do hokeje spoustu prostředků, času i emocí.“

Postup lze brát jako odměnu za celkový přístup, se kterým Třinec a Liberec k Lize mistrů přistupují.

Do přehlížené soutěže povětšinou nasazovali to nejlepší, co měli v danou chvíli k mání (na rozdíl od třetího českého čtvrtfinalisty z Brna, který řadu evropských duelů odehrál s armádou teenagerů). „To, že ve čtvrtfinále byly tři české týmy, vypovídá o kvalitě extraligy,“ podotkl Hrubec. „Nevidím moc do ostatních soupisek, jestli staví to nejlepší. My to bereme opravdu prestižně, protože reprezentujeme Českou republiku. My tady máme takový svůj malý nároďák,“ ujistil 26letý gólman.

Třinecký gólman studuje města na wikipedii

Čeští semifinalisté v Lize mistrů riskovali zranění svých opor, únava z cestování a mezinárodních klání se mohla a může projevit v extralize. Investovaná energie a náklady se postupně vyplácejí. Kluby za postup mezi kvartet nejlepších inkasovaly v přepočtu milion korun (celkově si přišly na dva a půl milionu korun). Jistě, jsou to částky, které zatím zdaleka nepokryjí celkové náklady za evropské dobrodružství.

Ale peníze nejsou vše...

„Pro klub je to obrovská prestiž,“ poznamenal liberecký Bakoš. České kluby získávají respekt, hráči v mezinárodní konfrontaci sbírají (nejen) hokejové zkušenosti. „Pokaždé, když někam jedeme, něco si o městě na wikipedii přečtu. Času moc není, ale třeba po večeři se jdu někam podívat,“ prohodil Hrubec.

A mimochodem, stále se může vyplnit Řezníčkovo přání o českém finále. Liberec po Novém roce narazí na Växjö, Třinec zase vyzve přemožitele Komety – finskou Jyväskylä.