MS V HOKEJI

A ač pondělní výhra 4:3 nad Rakouskem nebyla oslnivá, zároveň to rozhodně nebyla tvrdá šichta podobně jako v předchozích dvou duelech. A tak se nabízí otázka, nakolik tým tyto zápasy před klíčovým utkáním šampionátu prověřily.

„Ať už se ve čtvrtfinále potkáme s Kanadou, či Finskem – jak to zatím vypadá – tak to prostě bude hokej na ostří nože od první do poslední minuty. Na to nás tyhle zápasy nepřipraví,“ říká Martin Hosták, dřívější televizní expert a dnes hokejový manažer zlínského klubu.

„Dřív bylo mistrovství o osmi týmech a mělo to grády. Teď je jich šestnáct a i letošní turnaj naznačuje, že tolik týmů špičkově hokej nehraje. Potom jsou zápasy bez motivace, o ničem, je to nuda.“

Na druhou stranu se v minulosti tým s „trpaslíky“ na šampionátech pravidelně trápil. Loni porazil Norsko až v prodloužení, stejně tak o rok dřív v Moskvě Lotyšsko. Tam dokonce prohrál s Dánskem, což se mu stalo už v Minsku 2014. Teď měly první dva duely jasný průběh, až závěr pondělního přinesl trápení.

VIDEO: S hrou nejsme spokojeni, hodnotí Rakousko Jandač

„Uspokojili jsme se. Chtěli jsme se připravit na čtvrtfinále, ale s předvedenou hrou nemůžeme být spokojeni,“ zlobil se kouč Josef Jandač. „ Chtěli jsme zjednodušit hru v koncovce, protože jsme strašně moc přehrávali a ztráceli kotouče.“

Na druhou stranu síla čtvrtfinále tým nabudí a třeba i Martin Zaťovič, trojnásobný účastník MS, uklidňuje: „Nemám strach, že by to někdo podcenil, každý se na čtvrtfinále soustředí a psychicky připravuje.“

Po pondělku je jisté, že český tým skončí ve skupině třetí, také proto ho zítra čeká přesun. Kdo ale bude jeho soupeřem, je otázka. Může to být kdokoliv z tria Kanada, Finsko či USA.

Ze zkušeností lze tipovat, že pokud by Češi hráli s Kanadou či Finskem a druhou dvojici vytvoří USA – Švýcarsko, začne český zápas ve 20.15.

Trenéři rovněž až podle soupeře určí, kdo nastoupí v brance. Už v průběhu turnaje kouč gólmanů Petr Přikryl přiznal, že Davida Ritticha nasazují na týmy, kde je víc zámořských hráčů, zatímco Pavla Francouze na evropské týmy.

Je tu i jedna smutná zpráva. Šampionát v pondělí definitivně skončil pro útočníka Andreje Nestrašila. Sice ještě dopoledne vjel na led, byl součástí týmového focení, jenže do dresu mu kvůli jeho pochroumanému rameni museli pomáhat dva spoluhráči a on si ani sám nebyl schopen zavázat tkaničky u bruslí.

„Kdybych nastoupil, bylo by to ode mne na 15 procent a vypadal bych jako blbec. Je lepší, když budou na ledě kluci, kteří mohou hrát na sto procent, než abych se tam plácal já.“

VIDEO: Ani si nezavážu tkaničky, byl bych za blbce, říká Nestrašil

Osudný se mu stal střet v duelu proti Bělorusku a kouč Špaček z něj částečně vinil i samotného Nestrašila, podobně jako mladého Chytila z rány, po které v neděli zůstal otřesen. „Hráči, kteří ještě nemají takovou zkušenost s velkým hokejem, se někdy špatně sehnou. A přijde rána. I kila hrají obrovskou roli.“