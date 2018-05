MS V HOKEJI

Češi na mistrovství světa zatím prohráli jedno jediné utkání, přesto mohou do čtvrtfinále vstupovat až ze třetí pozice, a to kvůli třem utkáním dovedených až do prodloužení či nájezdů.

Posledně se národní tým radoval proti Francii, kterou po dobrém výkonu porazil 6:0. Soupeře dokonce přestřílel v poměru 55 ku 10.

Brankář David Rittich po utkání tvrdil: „Zápas mi přišel až nedůstojný. Francouzi věděli, že už jsou zachránění, a utkání vypustili. Kdybych dostal gól, musel bych chodit kanály. Dvě třetiny jsem přemýšlel, který steak si dám večer.“



Davida Pastrňáka, střelce dvou branek, utkání i tak bavilo. „Snažili jsme se hlavně nezranit. Je super, že jsme pomohli Davidu Rittichovi k nule. Nechtěli jsme udělat nějakou zbytečnou chybu a pustit je do přečíslení.“

Gólmani národního týmu neinkasovali už sedm třetin a proti Rakousku budou mít možnost sérii natáhnout. Přece jen Rakušané spadají do kategorie outsiderů a Češi by měli poklidně dojít pro vítězství (hraje se od 20:15).

V bráně nastoupí Pavel Francouz, což ale o případném nasazení do čtvrtfinále nic nenapovídá. „Necháváme otázku brankáře pro čtvrtfinále zatím otevřenou. Budeme přihlížet k tomu, který tým na nás nastoupí,“ řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Dobrou zprávou je zdravotní stav Filipa Chytila, jenž proti Francouzům schytal ránu do hlavy. „Dostal úder do obličeje, byl mírně otřesený. Naštěstí se ukázalo, že se nejedná o závažnější postižení. Hned po úrazu by byl schopen hrát, ale z preventivních důvodů proti Francii už na led nechodil. Je v pořádku,“ řekl lékař hokejové reprezentace Dušan Singer.

Konec na šampionátu však přišel pro Andreje Nestrašila. „Já si ani nedokážu zavázat tkaničky. Kdybych nastoupil, bylo by to ode mě na 15 procent. Vypadal bych jako blbec. Ale v životě jsou daleko horší věci,“ řekl Nestrašil. „Jsou tady další kluci, kteří můžou hrát na 100 procent. Je daleko lepší, když nastoupí oni, než abych se tam plácal já. V tom mi to rozhodování dost ulehčilo.“

Hokejová historie Česka a Rakouska

Česká reprezentace se s výběrem Rakouska utkala naposledy 8. května 2015 na domácím šampionátu v Praze. Češi tehdy díky brankám Němce, Zaťoviče, Sobotky a Voráčka zvítězili 4:0.

Rakušané dosáhli na nejvyšší úrovni MS dvakrát na bronz, tyto úspěchy jsou však velice letité - třetí příčku vybojovali naši jižní sousedé v letech 1931 a 1947. Česko v samostatné éře získalo šest zlatých medailí, stejný počet bralo i v rámci Československa.

Oba týmy sehrály od roku 1993 po rozdělení Československa na mistrovství světa celkem šest vzájemných zápasů, český tým ve všech zvítězil.

Sedmý vzájemný duel na světových šampionátech uvidí kodaňská Royal Arena v pondělí 14. května 2018 od 20:15.