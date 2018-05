MS V HOKEJI

„Bylo to frustrující mít takové vyloučení a ještě z toho dostat gól. Jsem rád, že to kluci nevzdali, že jsme bojovali do posledních vteřin a že se nám výsledek podařilo otočit,“ oddechl si Jaškin po zápase.

Může národní tým tohle vydřené vítězství vzpružit?

Je to asi nejlepší vstup do turnaje. Bylo to opravdu hrozně vydřené, během zápasu jsme si prošli asi vším, co jde. Nakonec je to ale dobré.

I při gólu jste měl štěstí, viďte?

Jo, dvakrát mi to tam skočilo a prostě jsem se trefil. Čiliak celý zápas chytal dobře, jsem asi šikovnej, tak mi to tam prošlo.

Byla to velká euforie?

Jo, to je samozřejmé. Dát vítězný gól na mistrovství světa, to je něco. Ještě se mi něco podobného nepovedlo, je to určitě super. Jde asi o jeden z nejhezčích momentů kariéry.

Co jste říkal na fanoušky?

Bylo to neskutečné, byla tu spousta fanoušků od nás i ze Slovenska. Takhle by to mělo vypadat. Patří jim velký dík, vytvořili atmosféru, kterou jsem naposledy zažil asi na Vsetíně. Je to paráda.

Jaký byl led?

Nebudu sprostý, takže řeknu, že nestál za nic. Ale pro oba týmy to bylo stejné, museli jsme se s tím poprat. Nezbývá, než hrát jednodušeji a střílet na bránu. Však i góly, které jsme dali, nebyly nejlepší střely, ale prostě to tam propadá. Gólmanům se to těžko čte. Takže střílet, střílet, střílet.