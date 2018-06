Když si Rus postaví hlavu. Bude Panarin dalším z řady trucujících?

Kouzelník s pukem, mistr přihrávky. Přesný střelec. Motor ofenzívy Columbusu.

Tím vším Panarin je. Alespoň prozatím. Zatímco o hokejové kvality těžko přijde, jeho klubová příslušnost se v NHL může změnit.

Když totiž za ním přišlo vedení Columbusu s tím, že by bylo dobré si promluvit o nové smlouvě (z té staré zbývá Panarinovi už jen rok), slyšelo: „Ještě se na jednání necítím, nejsem připravený.“

Co to znamená?

Jarmo Këkäläinen, generální manažer Columbusu, musel zpozornět. Od největší hvězdy svého mužstva si přál slyšet jinou odpověď. Chtěl, aby Panarin ukázal oddanost svému týmu.

Místo toho nyní musí uvažovat, zda si náhodou Panarin, v minulé sezoně autor 82 bodů, nepostaví hlavu a kontrakt třeba vůbec nepodepíše.

Výměna na obzoru?

Reakce finského funkcionáře byla předvídatelná. „Slyšel jsem, že Columbus už testuje, zda je v NHL o Panarina zájem,“ tvrdí známý novinář Elliotte Friedman.

Oficiálně ale Këkäläinen tvrdí: „Chceme, aby Artěmij mnoho dalších sezon nosil náš dres. Na tom se nic nemění. Stále ho máme podepsaného na rok, což je dostatečná doba na to, abychom se spolu dohodli. Pokud by se měla situace změnit, uděláme to nejlepší rozhodnutí v našem zájmu.“

Nikolaj Žerděv Sergej Fjodorov (vpravo) Alexej Jašin

Jistě, do náročných tahanic o každý dolar se Žerděvem má současný columbuský bolehlav daleko, nicméně spekulace o Panarinově výměně vyvolávají vzpomínky.

Vzpomínky na jeho loňskou výměnu z Chicaga, na Žerděva i na další Rusy, kteří se rozkmotřili se svými kluby v NHL.

Až odstrašující je případ Alexeje Jašina.

Virtuóz na bruslích se v devadesátých letech opakovaně nepohodl s Ottawou.

Zprvu mu vadilo, že kanadský klub štědře platí jiného slibného útočníka Alexandra Daigleho. Věřil, že je lepším hráčem (a byl). Přál si mít také luxusní podmínky.

Jašin dokonce na podzim roku 1995 odmítl dodržet svou smlouvu. „Budu hrát, jen když ze mě uděláte nejlépe placeného hokejistu v týmu,“ znělo jeho přání.

O čtyři roky později stávkoval znovu. Opět si přál dostat přidáno.

Ottawa se tentokrát zatlačit do kouta nenechala. Jašin zareagoval po svém - požádal o výměnu. Nedočkal se. Místo toho přišel o kapitánské céčko a poté, co se odmítl připojit k zbytku mužstva, byl suspendován do konce sezony 1999/2000.

Sága nakonec po dalším ročníku, který odehrál Jašin za častého bučení z tribun (těch v ottawské hale nevyjímaje), skončila Rusovým přestupem do NY Islanders.

Za Detroit? Už nikdy

Do úzkých dostal svůj klub i Sergej Fjodorov, stále nejproduktivnější Rus v dějinách NHL.

Psal se rok 1997, když se coby čerstvý vítěz Stanley Cupu zdráhal podepsat s Detroitem a raději se vydal do vlasti. Nehrál. A ani netrénoval s CSKA Moskva tak, jak původně plánoval.

V lednu 1998 poté vyhlásil: „Za Detroit už nikdy hrát nebudu.“ Na olympiádě v japonském Naganu se pak coby omezeně volný hráč upsal Carolině za neskutečné peníze - 38 milionů dolarů (14 milionů za podpis, 12 milionů za případný postup do finále konference a dva za 21 zápasů, které zbývaly odehrát do konce sezony).

Detroit měl jen desítky hodin na odpověď. Nabídku vyrovnal. Fjodorov poté pomohl tradičnímu klubu z Original Six k obhajobě Stanley Cupu a stanovil rekord NHL. Nikdo před ním a ani po něm za jedinou sezonu tolik peněz nevydělal.

Případy Fjodorova s Jašinem jsou pouze těmi nejkřiklavějšími. Vzpomínat by se dalo dál. Rusové už mnohokrát svým šéfům v NHL při vyjednáváních nepěkně zatopili.

Po čem Panarin touží

Nikde ale není psáno, že Panarin bude nutně dalším z řady.

Dá se pochopit, proč zatím s Columbusem jednat nechce. Rád by konečně podepsal kontrakt, jaký si zaslouží. Momentálně hraje za šest milionů dolarů ročně, přitom od jeho příchodu do NHL nasbíralo více bodů jen šest hokejistů.

Mohl by brát klidně devět milionů jako další elitní útočníci. Zůstává otázkou, zda mu je Këkäläinen ochotný takové podmínky nabídnout.

Loni byl ruský útočník Artěmij Panarin vyměněn z Chicaga do Columbusu.

Je také možné, že se chce přesvědčit, že Columbus kráčí správným směrem a v příští sezoně bude hrát ještě lépe než letos na jaře, kdy v prvním kole play off vypadl s pozdějšími šampiony z Washingtonu.

Nelze však vyloučit variantu, které se v Columbusu musejí bát. Panarin přemýšlí nad tím, že by za rok jako volný hráč vyzkoušel jít s kůží na trh.

Nepochybně by se pak kvapem zařadil mezi nejlepší hokejisty NHL i platem.