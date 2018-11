Legenda v krizi. Chicagský hněv padá po vyhazovu kouče na manažera

Tím prvním měl být kouč Joel Quenneville, jehož klub minulý týden odvolal. To byl šok, protože šedesátiletý kanadský trenér je považován za nedotknutelnou personu. A tak se v zámoří strhla debata, jestli chyba není jinde.

Jestli náhodou hlavní vinu nenese generální manažer Stan Bowman. Zvlášť když je veřejným tajemstvím, že právě on neměl s Quennevillem zrovna ideální vztah a že to byl právě on, kdo stál za jeho odvoláním.

Debaty fanoušků ještě zesílily, když Chicago prohrávalo i s novým trenérem. „Proč nebyl z postupného úpadku Blackhawks viněn Bowman. Vždyť udělal řadu pochybných kroků, které mají na výsledcích a výkonech týmu velký podíl,“ diví se ve svém sloupku John Dietz, novinář z Chicago Daily Herald.

Když rozhodují osobní antipatie Neodvolatelný kouč v Chicagu skončil

Bowmanovi je nejvíce vyčítáno, že přišel o ruského ďábla Artěmije Panarina (byť to byl právě Bowman, kdo ho přivedl). Bez něj Chicago chřadne. Kritiku slyší kanadský manažer také ohledně Niklase Hjalmarssona a dalších hráčů, které neudržel.

Nespokojenost panuje také s některými příchody nebo ekonomicky nevýhodnými podpisy smluv. Mezi nimi vyčnívá prodloužení kontraktu s Brentem Seabrookem do roku 2024. Rozpaky budí především jeho roční gáže 6,875 milionu dolarů, která ukrajuje velký díl v přešponovaném platovém stropu týmu.

„V tomto ohledu nedává smysl ani roční kontrakt pro Jana Ruttu na 2,25 milionu dolarů,“ píše Dietz.

Klubový prezident John McDonough však Bowmana drží nad vodou. „Neuvažujeme o tom, že bychom ho vyhodili. Stan má naši plnou podporu a to samé platí ohledně rozhodnutí na výměnu trenéra.“

Tím novým koučem (38. v historii Blackhawks) je mladý a nezkušený Jeremy Colliton, jenž dosud působil na farmě v AHL. Pochopitelně že s ním na střídačce Chicago rázem neožilo. Naopak až do posledního duelu, v němž před vlastními fanoušky udolalo St. Louis těsně 1:0, protáhlo sérii prohraných zápasů až na číslici 8.

Což je v případě Chicaga hodně nevídané, vždyť slavný klub v posledních letech kromě Stanley Cupů nasbíral i pět účastí ve finále Západní konference a devět postupů do play off za sebou.



„V tuhle chvíli musíme všichni táhnout za jeden provaz. Každý máme v týmu nějakou roli a musíme v ní být lepší. Mým úkolem není pouze hledat nové hráče a posily, ale také spolupracovat s trenéry a pomáhat jim v přeměně týmu,“ říká Bowman, jehož otec Scotty je nejúspěšnějším koučem v historii NHL.

„Každý dělá chyby. Každý tým se někdy netrefí, někdy vám prostě všechno nevychází. Zranění také nejdou předvídat,“ reaguje na kritiku Bowmana hvězdný útočník Patrick Kane.

Každému je však dán pouze určitý čas. Je jasné, že když Chicago nezačne vítězit, zeslábne i Bowmanova pozice. Čas se krátí každým dalším neúspěchem.