Na podzim chci hrát v NHL, záložní plán neřeším, říká Zadina

Už tento pátek vyjde na pódium v Dallasu, oblékne si dres jednoho z klubů a nasadí kšiltovku se stejným logem. Z tribuny bude přihlížet hrdý otec Marek, bývalý známý hokejista. „Bude to pro něj odměna za všechno, co mi obětoval, a za to, jak se mi věnoval.“



Talentovaný útočník na chvíli, kdy se stane nejvýše draftovaným Čechem od roku 2001 (má se vejít do první pětky), často myslí. Představuje si ji. Stále ale neví, jaké logo si na trikot a čepici přimyslet.

„Je ve hvězdách, kdo si mě vybere. Ale vzhledem k tomu, že Montreal a Ottawa berou ze třetího a čtvrtého místa, vypadá to, že zůstanu v Kanadě,“ přemítá Zadina. A vykouzlí trochu nervózní úsměv.

Nervozita? Není se čemu divit. Pátek bude definovat Zadinovu kariéru. Určí, kde jednou bude sázet góly. On, ryzí střelec, na něhož český hokej tak dlouho čeká. Pozice budoucí hvězdy se Zadina nebojí. Naopak, touží co nejdříve prorazit.

Odpovědi zná nazpaměť

„Platí, že už letos chci hrát v NHL. Udělám pro to maximum. Když budu tvrdě trénovat, zůstanu zdravý a budu mít trochu štěstí, mohlo by to vyjít. Záložní plán vůbec neřeším,“ říká odhodlaně.

A kdyby přece jen šanci tak rychle nedostal? „Na to se nesoustředím. Ale chtěl bych případně hrát mezi muži. Ať už v Evropě, nebo na farmě v AHL.“

V pátek pro něj zároveň vyvrcholí překotné období, kdy pendloval mezi zámořím a Českem. Třeba zkraje června se potil při fyzických testech v Buffalu. „Nejvíc zabrat mi dalo kolo. Nohy už mi pak vůbec nejely, rval jsem to celým tělem,“ vzpomíná na úmornou dřinu.

Jako tuze žádaný hráč navrch absolvoval pohovor s tuctem klubů NHL. „I když mě před tím někteří varovali, záludné otázky naštěstí nepadly. Snažil jsem se působit jako normální kluk. Všude se ptali na to samé, pak už jsem uměl odpovědi nazpaměť. I kdybyste mě o půlnoci vzbudil, řekl bych vám je.“

Na finále Stanley Cupu

Zadina doufal, že mu pohovory trochu napoví, kdo ho draftuje. „Ale nic. Nemám žádné tušení. Všude to bylo stejné.“ Lišil se jen čas, nejdéle si povídal se zástupci Montrealu - 18 minut.

Dva dny po fyzických testech sledoval ve washingtonské hale Capital One Arena finále Stanley Cupu. „Neskutečná atmosféra, super zápas. Diváci šíleli, už jen když Alex Ovečkin vyjel na led. Snažil jsem se sledovat ty nejlepší hráče. Je neuvěřitelné, jakou mají v šancích trpělivost,“ vypráví.

O den později už Zadina mířil do Ottawy, kde mu ukázali arénu a kde se setkal s generálním manažerem Pierrem Dorionem. „To je úžasné místo pro hokej. Rád bych tam šel.“

Jasno bude za tři dny.