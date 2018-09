Z nároďáku na farmu. V NHL se čistí soupisky, odpadli i Kaše s Radilem

klubů NHL

Daniel Bukač, z Bostonu do juniorky

Lukáš Dostál, z Anaheimu do Česka

Tomáš Hyka, z Vegas na farmu

Lukáš Jašek, z Vancouveru na farmu

Jan Jeník, z Arizony do Česka

David Kaše, z Philadelphie na farmu

Josef Kořenář, ze San Jose na farmu

Dominik Mašín, z Tampa Bay na farmu

Matěj Pekař, z Buffala do juniorky

Filip Pyrochta, z Nashvillu na farmu

Lukáš Radil, ze San Jose na farmu

Ostap Safin, z Edmontonu do juniorky

Miroslav Svoboda, z Nashvillu na farmu

Radim Šalda, z Tampa Bay do juniorky

Ondřej Vála, z Dallasu na farmu