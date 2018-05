Zákrok roku? Neuvěřitelné, žasl Ovečkin. A kouč vzýval hokejové bohy

Kuzněcov nedohrál

Už v první třetině po střetu s vegaským bekem Braydenem McNabbem odstoupil Jevgenij Kuzněcov, lídr bodování letošního play off. „Byl to náš nejlepší hokejista. Je to velká ztráta,“ litoval zranění ruského centra Švéd Nicklas Bäckström. Co přesně Kuzněcova trápí, není jisté. Chytal se ale za levou ruku.