S Vránou mezi hvězdami a bez posil. Washington zkusí obhájit Stanley Cup

Hokej

Dalších 15 fotografií v galerii Ruský hokejista Alex Ovečkin (vlevo) a jeho český spoluhráč Jakub Vrána (vpravo) gratulují jednomu z washingtonských střelců ve čtvrtém finále Stanley Cupu. | foto: AP

dnes 13:50

Nedaleko monumentální budovy Kapitolu se mačkaly tisícovky lidí, povětšinou navlečených do rudých dresů. Právě k nim promlouval ruský hokejista Alex Ovečkin, kapitán čerstvých vítězů Stanley Cupu. A dav v jednu chvíli začal na jeho popud skandovat: „Back to back.“ Ano, Washington touží po obhajobě nablýskané trofeje, na níž marně čekal přes čtyřicet let.

Stará pravda tvrdí, že obhajoba bývá vždycky těžší než první triumf. A pro Washington Capitals nepochybně bude. Pryč je uznávaný kouč Barry Trotz, žádal totiž příliš mnoho peněz. Upsal se tedy NY Islanders. Na stejnou adresu za ním minulý týden zamířil Mitch Korn, brankářský guru, jemuž za mnohé vděčí i Dominik Hašek s Tomášem Vokounem. Odešel německý gólman Philipp Grubauer, zdatný sekundant týmové jedničky Bradena Holtbyho. O dům dál se vydal také tuze užitečný dříč Jay Beagle. Více ran soupiska letošních šampionů NHL už neschytala. Naopak, díky pátečnímu podpisu fortelného „bouráka“ Toma Wilsona zůstalo hned 18 z 20 hráčů, na něž Washington spoléhal během rozhodujícího pátého finále proti Vegas. Vrána: Jsme ready A tak začíná rezonovat Ovečkinovo červnové „back to back“, stejně jako věta, kterou prohodil český útočník Jakub Vrána při svých nedávných oslavách v pražských Letňanech. „Jsme ready do toho jít znova, chceme to obhájit,“ burcoval. Sám by měl hrát v nelehké misi důležitou roli. Předpokládá se, že zůstane ve druhé formaci vedle hvězd T. J. Oshieho a Nicklase Bäckströma. Velké porce minut má hrát také další Čech Michal Kempný, spolehlivý obránce zřejmě nadále bude nastupovat v elitním defenzivním páru vedle Johna Carlsona. Američan si ho totiž oblíbil a sehráli se na výbornou. Jakub Vrána Michal Kempný Jakub Jeřábek Zato Jakub Jeřábek se ke Capitals nejspíše nevrátí. Během letošního play off nastoupil jen dvakrát a Washington se bez něj obešel. Je otázkou, na kolik ovlivní partu kolem kanonýra Ovečkina jiné odchody. Trotz je jedním z nejlepších trenérů v dějinách NHL, vždyť počtem výher mu patří v historické tabulce páté místo. Nad ním jsou jen opravdoví velikáni jako Al Arbour, Ken Hitchcock, Joel Quenneville a Scotty Bowman. Zkušenosti s kocovinou Nebudou to příliš velké šlépěje pro jeho dlouholetého asistenta a nového washingtonského kouče Todda Reirdena? „Jsme za něj rádi, měli jsme ho jako asistenta, celý tým mu věří a máme s ním výborný vztah. On nás potáhne dál a snad přijdou další úspěchy, “ doufá Vrána. Léto šampionů Trotzův odchod

Jistě, znalost prostředí je jeho zásadní přednost, jenže sám nikdy klub NHL nevedl, natož pak obhájce Stanley Cupu. Trénovat takový mančaft bývá za trest, vždyť není výjimkou, že úřadující šampiony postihne mistrovská kocovina a oni se pak dlouho na ledě hledají. Reirdena čeká životní výzva. Může ale obstát i díky poznatkům z Pittsburghu, kde z lavičky farmy Penguins sledoval negativní následky tehdejšího triumfu. Další „ale“ přináší pohled na nástupce Grubauera. Muže, jemuž se na čas podařilo připravit Holtbyho o pozici jedničky, má zastoupit „farmář“ Pheonix Copley, čekat se zároveň bude na dozrání talentovaného Ilji Samsonova. Ten patrně zbrzdí Kornův odchod.„Stále by potřebovali sehnat zkušenou dvojku,“ píše ve své analýze Tom Gulliti z NHL.com. Obhajoba bude pro Washington těžká i vzhledem k tomu, že konkurence nikdy nespí. Jistě, je to klišé, jenže přes léto hned několik klubů ukázkově zbrojilo a čtvrt roku před startem nové sezony budí, alespoň na papíře, jejich soupiska větší respekt než ta Capitals. Bookmakeři sázkových kanceláří Ovečkinovi a spol. příliš nevěří. Neřadí je mezi pětici největších favoritů na zisk Stanley Cupu. Bez posil i bez ztrát Jenže to samé platilo i loni. A od té doby se leccos změnilo. Osobnosti vyspěly, naděje dorostly. Z Jevgenije Kuzněcova je definitivně špičkový útočník, hvězda NHL. Holtby opět chytá jako v době, kdy získal Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře zámořské soutěže. Carlson to dotáhl na jednoho z nejlepších zadáků. Prosadil se Vrána, obstál André Burakovsky. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Ovečkin se vrátil do špičkové formy a spolu s celým týmem ukončil roky neúspěchů v play off. Poprvé přešel přes druhé kolo, poprvé v bojích o kolektivní trofej (olympiáda, mistrovství světa, Stanley Cup, Světový pohár) porazil letitého rivala Sidneyho Crosbyho. Naučil se vítězit. A je v něm stále dost touhy vyhrávat zase. Sám pro „back to back“ udělá maximum. Zase bude střílet góly, vrážet do soupeřů, hrát i přes mnohé šrámy. Obětuje se. Zůstane lídrem. „Šéfuje nám jedinečným způsobem. Ale vždycky nás vede do boje,“ říká o něm Orpik. Promluví prošedivělý Rus k rudě oděným fanouškům před Kapitolem také příští rok? Nejde o nereálnou představu a bude poutavé sledovat, jak její realizace skončí. Washington jde do boje prakticky bez posil (přivedl jen náhradu za Beagla v osobě Nica Dowda), zároveň ale zůstal takřka kompletní.