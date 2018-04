Český tým prošel obměnou, má v kádru řadu mladých hráčů bez zkušeností z velkých akcí. I oni bojují o místo v konečné nominaci na světový šampionát, který pro národní mužstvo vypukne přesně za čtrnáct dní.

Že na to nevyzkoušení hráči mají, to dokázali už ve čtvrtek proti Finsku, které dokázali porazit 3:1 díky trefám Zadiny, Jaškina a Nestrašila. Tentokrát však v cestě stojí o něco silnější protivník, alespoň papírově. Jak se to projeví?