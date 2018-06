Změny v hokejové Slavii. Co přinese odchod Benýška?

Tohle téma se ve Slavii řeší řadu sezon, už na konci října roku 2016 Pitter v obsáhlém rozhovoru pro iDNES.cz nezastíral, že by rád vyřešil zvláštní stav, kdy majoritní vlastník nemá zájem o chod klubu.

Prapodivná situace skončila až v pátek 8. června, kdy došlo k dohodě o převodu akcií. „Přestal jsem být věřitelem,“ informoval Benýšek.

Co bylo impulsem ke změně, to ani jedna strana nechce komentovat. Vysvětlení může být celá řada - od Pittrova váhání, že bude celá zátěž - nyní i formálně - ležet pouze na něm, přes možnost, že neměl na odkup dostatek finančních prostředků, až po variantu, že transakci brzdily jiné neshody mezi oběma muži.

„Podíl nechtěl nikdo zadarmo ani před pěti lety. Pan Pitter ho odmítl jako první,“ tvrdí nyní Benýšek. Jeho protějšek vše nechává bez odpovědi, nechce se se silným hráčem pouštět do mediální války.

Richard Benýšek (druhý zleva) v době, kdy společně s Vladimírem Pitterem aktivně řídil Slavii

Faktem je, že Slavia od sestupu z extraligy strádá a její stav se každým rokem zhoršuje. Sportovně patřila ke špičce druhé nejvyšší soutěže, ale po neúspěšné baráži v roce 2016 nemá ambice ani prostředky na návrat mezi nejlepší.



„Museli jsme udělat úspory a zájem partnerů i fanoušků upadal,“ říká Pitter, jenž zdůrazňuje, že bez finančních škrtů by Slavia dnes už neexistovala.

On i Benýšek v minulosti do klubu investovali vlastní prostředky, aby měl vyrovnaný rozpočet. Když Benýšek ztratil zájem podílet se na chodu, zbylo všechno na Pitterovi. Ten by však nyní mohl mít volnější ruce v shánění nových investorů, jelikož řada z nich nechtěla Slavii pomáhat, dokud se nevyjasní majetkové uspořádání.

Spolupráce s Mladou Boleslaví Slavia musí šetřit, a proto sází čím dál víc na mladé hráče a odchovance. I proto angažovala nového hlavního trenéra Miloše Říhu mladšího a chystá spolupráci s Mladou Boleslaví, odkud by do Edenu mohli přijít na výpomoc někteří talentovaní hráči. „Nepůjde ale o velký počet, odhaduji jednoho obránce a jednoho útočníka,“ říká šéf klubu Vladimír Pitter.

„V podstatě se momentálně nemění nic. Ačkoli ještě nedávno měla Slavia tři akcionáře, tak já jsem už několik sezon jediným členem představenstva, který chod klubu řeší sám. Tudíž zodpovědnost bude stejná. Nyní možná některé věci, které podléhaly schválení valné hromady, mohou být řešeny flexibilněji. S výhledem do budoucna ale věřím, že změna přinese impuls,“ říká Pitter.

Benýšek na svůj odchod reaguje takto: „Situace se pro pana Pittera nyní výrazně zesložití. Chybí někdo, na koho se může Slavia neustále vymlouvat. Zanikla paní Columbová.“

Pitter nevylučuje, že by klub v budoucnu předal silnějšímu investorovi. Před rokem do něj ostatně málem vstoupil čínský CEFC, vše ale ztroskotalo na nezájmu vlastníka stadionu i pozemků v Edenu, spolku SK Slavia. „Nejsem ten, který má potřebu být sám a vše ve Slavii řídit. Moje pozice postupně vyplynula a já myslím, že mně to stačilo,“ nezastírá.

Takže co se Slavií bude? „Teď se soustředím na velmi blízkou budoucnost. Věřím, že se můžeme už jen zvedat. A co se týká ambicí, tak bych byl rád, aby se Slavia probojovala zpátky do extraligy. Bude jen záležet, za jak dlouho se to podaří.“