Potvrzeno, podepsáno. Hokejovou Spartu povede německý trenér Krupp

„Stát se koučem Sparty je pro mě především obrovská čest. Na práci ve Spartě se velmi těším. Jsem si vědom dlouhé historie klubu i hokeje v České republice a dříve v Československu. Hokej má v této zemi kulturní význam a být jeho součástí a převzít roli trenéra Sparty je pro mě závazek,“ uvedl Krupp na klubovém webu.

Dvaapadesátiletý Krupp hrál NHL za Buffalo, New York Islanders, Québec/Colorado, Detroit a Atlantu nasbíral celkem 729 startů v základní části a 281 bodů za 69 branek a 212 gólů, v play off pak přidal v 81 duelech 29 bodů (6+23) a v roce 1996 slavil s Coloradem zisk Stanley Cupu. O šest let později pomohl k triumfu i Detroitu.

Výborné renomé už si však stihl vydobýt i jako trenér. V letech 2005 až 2011 vedl německou reprezentaci, později mezi německou elitou Kolín nad Rýnem a naposledy Berlín, kde mu skončila smlouva. Před osmi lety dovedl Německo na domácím MS ke čtvrté příčce, nejlepšímu umístění od zisku stříbra v roce 1953.

Uwe Krupp

Na ostře sledovaném postu ambiciózního pražského klubu, který od roku 2007 marně usiluje o návrat na trůn, nahradí Františka Výborného, jenž tým vedl v závěru sezony společně s Radimem Rulíkem, Jaroslavem Nedvědem a Martinem Janečkem. Až po složení realizačního týmu se bude podle všeho řešit podoba kádru, který opět dozná velkých změn.

„Jsem velmi nadšený, že se nám podařilo přivést do Sparty tak výraznou osobnost, která má respekt po celém světě,“ prohlásil Petr Bříza, majitel a předseda představenstva klubu. „Uwe je uznávaná persona, ať už jako hráč, nebo jako trenér. Velmi mě těší, že si z celé řady nabídek, a určitě i finančních lukrativnějších, vybral právě Spartu. Cítí tohle angažmá jako velkou výzvu,“ uvedl Bříza.

Přiznal, že už delší dobu klub zvažoval angažování zahraničního kouče. „Ale nakonec k tomu uzrála situace až nyní. Při veškerém respektu k českým trenérům cítím potřebu jít jinou cestou. Sparta je velmi sledovaný klub u nás i v zahraničí a my chceme být víc mezinárodní. V Evropě je běžnou praxí, že v ligách působí trenéři z jiných zemí,“ řekl Bříza.

„Můj cíl byl, že pokud máme přivést cizince, musí to být kouč s velkým renomé, respektem a zkušenostmi s evropským hokejem. Tohle Uwe splňuje na víc než sto procent. Ve svém trenérském stylu preferuje pracovitost, odpovědnost k týmu a maximální nasazení. A díky tomu je úspěšným trenérem,“ řekl Bříza.

Sparta má za sebou nepovedený ročník. Ačkoliv měla patřit k hlavním aspirantům na titul, bojovala nakonec o desítku a účast v předkole. Tam však mizérii prodloužila, když nedokázala Liberec ani jednou porazit a po prohře 0:3 v sérii pro ni sezona skončila.