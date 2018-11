Nehledejte chybu jinde! Čaloun odmítá nařčení, že špatně složil tým

„Budu sám sebe bránit. Proti anonymům, které mi chodí, to nejde, ale proti tomuhle ano. Přitom pro klid klubu hodně věcí skousávám,“ uvedl olympijský vítěz, který ve Slovanu dál působí v mládeži.

Čaloun odstoupil už po 12. kole a po šestizápasové sérii porážek, nahradil jej Mareš, který už na ústecké střídačce v minulosti působil. Naposledy v loňské sezoně.

A když minulý týden Ústí ruplo 0:2 v Prostějově, Mareš vybuchnul a na klubovém webu si postěžoval: „Nechápu, jakým způsobem byli vybíráni útočníci. Máme tu devět pravých křídel a pouze dva střední útočníky a tři levá křídla.“

Čaloun na svého nástupce reaguje: „Nařknul nejen nás trenéry, ale i sportovního jednatele Vláďu Evana. Vybírali jsme kádr s ohledem na finance. A když má Mareš tolik pravých křídel, proč tedy bral pro náš klub neperspektivního Jánského, který hraje právě pravaso?“

Podle Čalouna byl dostatek forvardů na všechny posty. Ukázal i sešit s předsezonními poznámkami, kam s kterými hráči počítá. „S jednotlivými hráči jsem si ujednotil, kde je můžeme využít. Tedy nejen na jejich, ale na více postech; dnes by měli být hráči univerzální,“ tvrdí mistr světa.

Třeba u Jíchy nebo Volfa si zapsal verzálkami LK - C - PK, tedy že mohou nastupovat na pravém a levém křídle i v centru.

Předsezonní seznam hráčů Jana Čalouna, který má vyvrátit, že tým poskládal špatně.

„Stačí si s hráči sednout a popovídat si,“ nadhodil Čaloun. „Za mě jsme měli osm pravých křídel, devět hráčů schopných hrát centra a pět levých křídel. Jezdíme na různá školení a svaz chce, abychom z dětí neudělali stroje, které budou jezdit pořád po stejném prostoru. Ale chceme, aby byli kreativní a použitelní na více pozicích.“

Marešovi nevadila jen skladba kádru, ale také fakt, že chybí rozený střelec. „Jeden tu být mohl, bohužel dnes hraje v Kadani, protože trenérům před námi se nehodil do koncepce,“ myslel Romana Chloubu, který za Trhače v 17 zápasech nastřílel 8 gólů a 13 připravil.

O něm už dříve Čaloun tvrdil: „ Je to velmi slušný hokejista, má dobrou práci s hokejkou i zakončení. Obrovský nedostatek ale má v nasazení v zápase a v tréninku. Řekli jsme si to na rovinu, že pro nás není přínosem, když jeden gól dá, ale při dvou inkasovaných je.“

Jinak ale Čaloun nechápe důvod, proč už Chlouba není po jeho odchodu zpátky v Ústí. „Jako hráč Chomutova mohl po měsíci v Kadani jít hostovat jinam, tak proč v Ústí není? Pokud by ho pan Mareš chtěl, mohlo se to dojednat,“ naráží Čaloun na to, že od této sezony extraligový Chomutov spolupracuje přednostně právě s prvoligovým Ústím.

Slovan dál trápí koncovka, až na sobotní výjimku s Kadaní (5:1) moc gólů nedává. „To už bylo i za nás. Někdo se střelcem narodí. A kdo se chce naučit dávat góly, musí taky trénovat. Bez tréninku se hráč v koncovce těžko zdokonalí,“ tvrdí Čaloun.

Trenérská změna zatím Ústí neprobrala, spolu s Kadaní je dál na chvostu první ligy. „Z médií jsem se dozvěděl, že tým je dobře kondičně připravený, pak že je nedotrénovaný, pak že je přetrénovaný. Tak já nevím, jak na tom vlastně je. Jestli chce někdo hledat chybu v jiných, když už je na lavičce déle než já... každý musí vědět sám, jestli odvádí dobrou práci, nebo ne. Já si řekl: Nejsou výsledky, pro klid klubu a pro fanoušky jdu od toho. A nikoho jsem nenapadal.“