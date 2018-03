ONLINE: Třinec vede i ve druhém semifinále v Hradci, skóroval Svačina

Hradeckým vstup do prvního semifinále vůbec nevyšel, ve druhé části prohrávali už 0:3 a výraznější střeleckou aktivitu vyvinuli až ve třetím dějství.

„Je to o hlavě, my jsme byli blbě připravení od první minuty,“ hořekoval tahoun Mountfieldu Radek Smoleňák. „Možná je dobře, že si teď sedneme trošku na zadek a dojde nám, že tato série nebude jednoduchá.“

Na první pohled luxusní vedení se nakonec přeci jen ztenčilo a v závěru bylo za stavu 3:1 hráčům Třince pořádné horko. I kvůli dvouminutovému dvojnásobnému oslabení v závěru.

„Bylo vidět, že to kluci hrozně chtějí ubránit, celá střídačka žila s těmi třemi hráči na ledě,“ chválil semknutí svého týmu mazák Jiří Polanský. Sám si v utkání připsal dva body za gól a nahrávku.



„Mužstvo si musí přenést to dobré z prvního střetnutí do toho pátečního. Pak by to mohlo být skvělé,“ představil si, jaké by to bylo, kdyby Třinec odjížděl z Hradce s vedením 2:0 na zápasy.