Konečně za Boston. A rovnou potyčka s Radulovem, vzpomíná Zbořil na NHL

Zbořila si Boston vybral na draftu 2015 jako naději, jež prokázala, že umí vedle bránění také útočit. „Pořád mě tak berou, ale i po dvou zápasech v NHL mi řekli, že chtějí, abych si s pukem více dovolil a více ho kontroloval,“ přiznává Zbořil. „Ale aspoň jsem si potvrdil, že už jsem připravený. Nervozita vlastně byla jen do prvního střídání. Předtím jsem pořádně nespal, nevěděl jsem, jaká bude atmosféra, do čeho jdu. Pak to spadlo.“

Pro premiéru mu vedení Bostonu vybralo divoký zápas, proti Dallas Stars rozdali rozhodčí 52 trestných minut (Boston prohrál 0:1 v prodloužení).

„Taky jsem hned v prvním střídání dohrál Jamieho Benna, vypadalo to, že jsem ho trefil zezadu a on narazil hlavou na mantinel, takže mě hned zezadu krosčekoval Alexandr Radulov. Jenže já chtěl hrát puk a Benn mi stoupl na hokejku. I tak z toho hned byla potyčka,“ vzpomíná český obránce.



Že by ale sám hned shodil rukavice, to neměl zapotřebí. Jednoduše šlo o zápal při hře.

Navíc proč sedět na trestné lavici, když konečně hraje NHL? I tak se do ní dostal jenom díky zranění pěti kmenových obránců, takovou šanci nezahodíte kvůli jednomu krosčeku.

Zbořil nakonec odehrál (stejně jako ve druhém zápase) jedenáct minut. „Jasně, není to moc, jako nováček to máte těžké. I tak to ale pořád je jedenáct minut v NHL!“ těší ho.

Jak Zbořil vidí případ Kováře „Trenér Bruce Cassidy říkal, že se mu bál dát smlouvu, že ho pořádně neviděl hrát. Já jsem Honzu dosud viděl jen v národním týmu. Když přišel, moc se mi líbilo, jak hrál, jak se adaptoval. Dělal hodně bodů. A že měl hodně mínusů ve statistice +/-, to vychází z toho, že my jsme ze začátku zápasy prohrávali třeba 1:6. To je pak těžké nebýt v mínusu. Já sám se z toho ještě teď vyhrabávám. Navíc Kovy neměl úlohu v týmu, aby výborně bránil, byl na ledě, aby vymýšlel akce a dělal body.“

Dohromady dvacet dva minut z pohledu vedení Bruins pro Zbořila v NHL stačilo. Přišla pochvala za výborné výkony a rada, aby zlepšil souboje jeden na jednoho v rozích. Ostatně s tím se Zbořil potýkal už minulý rok na farmě po přechodu z juniorů.

„V NHL jsou hráči šikovnější, jen síla nestačí. Teď v AHL dám tělo a puk seberu. Ale první rok na farmě mi trenéři říkali, že se dostatečně rychle nedostávám na puk, že se o něj nechci tolik bít,“ vysvětluje Zbořil.

Trenéři pro to používali oblíbené slovíčko „urgency“ (v překladu naléhavost). „Někdy mi to i dávali vyžrat. Ale myslím, že mě hlavní kouč má rád. Ono to taky bylo spíše o tom, že dvoumetrový obr nahodil puk, to je pak těžký jít do rohu a nechat se zašlapat do mantinelu. Někdy jsem zvolil strategii, že jsem si na něj počkal. Teď už i tyhle souboje ustojím,“ vidí změnu odchovanec brněnské Komety.

Zbořil se dál pere na farmě v AHL a s časem až 26 minut na zápas věří, že se v této sezoně do NHL ještě vrátí.