Kovář se smlouvy v Bostonu nedočkal, jeho budoucnost je nejistá

Kovář to uvedl v rozhovoru pro web iSport.cz.

Kovář se během léta domluvil na spolupráci s New York Islanders. V přípravě stihl odehrát čtyři zápasy s bilancí gólu a asistence, ale místo v kádru si nevybojoval. Na začátku října jej klub formálně poslal na farmu, kde ale hrát nemohl. Ze seznamu volných hráčů si Kováře jiný zájemce nevybral a Islanders s ním ukončili kontrakt.

V polovině října podepsal písecký rodák Kovář smlouvu s farmářským celkem Bruins a následně hrál za Providence v AHL. Ve 12 zápasech zaznamenal 10 bodů (4+6) a v posledních dnech se připravoval s prvním týmem. Nabídky smlouvy se však nedočkal.

„Jsem ale každopádně hrozně rád, že jsem u Bruins dostal šanci. Vážím si toho. Trenéři se rozhodli, že budou dávat šanci mladým klukům, které mají draftované a dobře je znají z předsezonních kempů. Což samozřejmě respektuju. A koukám se dopředu k novým výzvám,“ uvedl Kovář.

Že by po něm v rozjeté sezoně sáhl ještě další z klubů nejlepší hokejové ligy světa, to nepovažuje za příliš reálné. „Zázraky se dějí, ale nepočítám s tím,“ připustil Kovář.

Zda by mohl navázat v KHL, kde dvakrát vyhrál Gagarinův pohár a má tam včetně play off skvostnou bilanci 377 bodů z 368 zápasů díky 129 gólům a 248 asistencím, neprozradil. „Chci si to nechat projít trochu hlavou, co bych chtěl dál. Uvidíme,“ řekl Kovář.

Proti jeho angažmá byl především kouč Bruce Cassidy, což pro iDNES.cz potvrdil obránce Jakub Zbořil: „Trenér řekl, že se mu bojí dát smlouvu, že ho pořádně neviděl hrát.“

„Je zcela jasné, že toho hodně umí. Potvrdil to v Providence a i předtím v KHL. Je to jen o tom, zda by z nás byl s jeho příchodem lepší tým, nebo jestli bychom měli raději pracovat s hráči, které tu máme. To je zásadní otázka,“ uvedl Cassidy.

Kovář přes zklamání a nenaplněnou naději nelituje. „Prožil jsem v Americe tři krásné měsíce, které mi můžou jen pomoct. To, že jsem změnil zaběhnutý režim i životní styl, není oběť, ale krok k lepšímu pro mě. I kdyby to tady s NHL nevyšlo, do budoucna mi to pomůže,“ podotkl Kovář.