Jágr v první lize? Na návrat krále jsme připraveni, hlásí Kladno

Hokej

Dalších 13 fotografií v galerii Jaromír Jágr na tréninku Kladna | foto: Adam Soukup, Rytíři Kladno

dnes 12:47

Hokejový útočník Jaromír Jágr by se teoreticky příští týden mohl objevit v dresu Kladna v zápase první ligy. Pětačtyřicetiletá hvězda absolvovala s kladenským týmem, který vlastní, už dva tréninky. Podle všeho uvažuje, že by se zapojil i do soutěžních utkání. Jednoznačnou prioritou Jágra je však i nadále angažmá v NHL, o kterém jeho agent Petr Svoboda i nadále vyjednává.

K tomu, aby veterán za Kladno nastoupil, musí s klubem podepsat smlouvu, nechat ji zaregistrovat na svazu a projít lékařskou prohlídkou, což však nebude problém. „Na případný návrat krále jsme náležitě připraveni. Se vším všudy. Všechno záleží na Jaromírovi. Já jenom mohu říct, že co se týče formalit, které se musí splnit, splníme je během chvíle,“ řekl tiskový mluvčí Kladna Vít Heral.

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Pokud se Jágr rozhodne do první ligy zapojit, mělo by se tak stát v domácím zápase. Kladno se v sobotu utká doma s Ústím nad Labem, v pondělí hraje v Karlových Varech, ve středu doma proti Benátkám nad Jizerou a v sobotu proti Přerovu. „Řekli jsme mu, aby s námi před zápasem absolvoval alespoň čtyři tréninky. To byla naše jediná podmínka. Dnes sice na tréninku nebyl, ale v pondělí a v úterý ano. To absolvoval celé tréninky,“ uvedl trenér Miloslav Hořava pro TV Nova. Přestože o Jágrovy služby v minulých dnech projevil oficiálně zájem ruský Něftěchimik Nižněkamsk, slavný kladenský odchovanec svoji pozornost i nadále upíná k NHL. „Existují tři nebo čtyři kluby, se kterými jednáme. Dokud se vše nevyjasní tam, v Evropě se rozhlížet nebudu,“ citoval Jágra ruský deník Sport-Express. Vzhledem k tomu, že kempy týmů NHL jsou v plném proudu, může Jágr kdykoliv odletět do zámoří. V týdnu ale uvedl, že určitě nepodepíše zkušební smlouvu. „Za pětadvacet let museli všichni poznat, jak na tom jsem. Nemyslím si, že je nutné mě po tolika letech prověřovat,“ podotkl Jágr.