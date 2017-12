V takovém stavu jsem Spartu ještě neviděl, všiml si plzeňský Kracík

„Já osobně jsem ji v takovém stavu ještě neviděl. Hodně to řezali, byli nervózní,“ pokračoval centr, který si připsal asistenci u druhého gólu Západočechů. Po jeho střele poslal odražený puk za záda brankáře Aittokallia pohotovou dorážkou Indrák.

Nedávno jste říkal, že jste své mladé křídlo Miroslava Indráka v autobusu povolal na místo, kde předtím seděl Dominik Kubalík. A od té doby začal střílet góly.

Však na to místo už asi nikoho nepustí, dokud bude hrát v Plzni. Jsem rád, že se mu daří.

Věřil jste při té gólové akci, že se k němu puk od brankáře odrazí?

Kdepak. Já jsem střílel, chtěl jsem dát gól sám. Puk mi tam trochu skákal přes hokejku, tak jsem raději nic nevymýšlel.

Jste rádi, že se vám podařilo odčinit předchozí debakl v Hradci Králové?

Já osobně už na ten zápas vůbec nemyslel. Šli jsme do toho s čistou hlavou, o reprezentační pauze jsme dobře potrénovali a snažili se vrátit k výkonům, které nám přináší body. A vyšlo to.

Říkali jste si po bezbrankové první třetině, že je třeba zůstat trpěliví, nikam se zbytečně nehonit?

Nic se nedělo, věděli jsme, že se musíme pořád držet naší hry. Sparta pak zbytečně faulovala, byla nervózní a toho jsme využili. I po druhé třetině za stavu 3:0 jsme si říkali, že chceme hrát co nejvíc u nich ve třetině. Tam má Sparta problémy, v útoku je daleko silnější.

V závěru převedl nečekaný zkrat váš spoluhráč Tomáš Mertl, který hodil hokejku směrem k rozhodčímu a dostal trest do konce utkání. Co se přesně stalo?

Má rozseklou tvář, asi to byl faul, kterého si sudí nevšimli. To ho naštvalo a tohle se pak stalo...

Vyhráli jste předposlední utkání před Štědrým dnem, byl to už malý vánoční dárek?

Ale jo, jsme rádi. Když jste v tabulce první, je to skvělé, i když to nijak nepřeceňujeme...

Volno bude krátké, po pátečním duelu hned v úterý hostíte Pardubice. Musíte se o svátcích hodně hlídat?

Myslíte kvůli alkoholu?

No, myslel jsem spíš kvůli sladkostem...

Kdepak, já už se nehlídám. Mám skoro konec kariéry, teď už to nemá cenu... (směje se)

A na páteční zápas proti Boleslavi se těšíte?

Jsou to bruslaři, bude to rychlé... Ale ne, vážně. Hráli tady nedávno a byli hodně silní, nebude to nic jednoduchého. Musíme se dobře připravit.