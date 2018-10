NHL baví dětský sen. Tavares už předvádí, proč za něj Toronto dalo balík

V noci na čtvrtek se jeho sen konečně zhmotnil. Hvězdná posila Toronta poprvé nastoupila v soutěžním utkání za klub svého srdce. A hned při premiéře osmadvacetiletý útočník předvedl, proč mu Maple Leafs vysází majlant a pro letošek z něj učinili nejlépe vydělávajícího hokejistu světa.

V závěru druhé třetiny duelu proti Montrealu, který zahajoval celý ročník NHL, se jeho brusle u pravého kruhu elegantně zahryzly do ledu. Po bleskové kličce popojel na střed a svižnou střelou nad vyrážečku překonal Careyho Price. „Jsem rád, že se vyplácím a pomohl jsem k bodům,“ pronesl Tavares, jehož trefa přispěla k výhře 3:2 v prodloužení nad velkým rivalem.

Vítězným, leč tuze ubojovaným vstupem do sezony Maple Leafs naznačili, kam cílí. Na bájný Stanley Cup, na který kultovní klub čeká 51 let. „Všichni můžou psát, jak jsme skvělí, ale tohle je NHL, kde se musí pracovat každý den,“ upozorňuje kouč Mike Babcock, jehož tým pasují experti i bookmakeři na největšího favorita celé ligy.

Nejlépe placení hokejisté v této sezoně NHL 1. John Tavares (Toronto): 15,9*

2. Carey Price (Montreal): 15

3. Connor McDavid (Edmonton): 15

4. Jamie Benn (Dallas): 13

5. Anže Kopitar (Los Angeles): 12

6. Patrick Kane (Chicago): 12

7. Jonathan Toews (Chicago): 12

8. John Carlson (Washington): 12

9. Sidney Crosby: (Pittsburgh): 10

10. Alex Ovečkin (Washington): 10

11. Jevgenij Kuzněcov (Wash.): 10

12. Brent Burns (San Jose): 10

13. P. K. Subban (Nashville): 10

14. Jack Eichel (Buffalo): 10

15. Jevgenij Malkin (Pittsburgh): 9,5

16. Steven Stamkos: (Tampa): 9,5

17. J. Voráček (Philadelphia): 9,25

18. Corey Perry (Anaheim): 9

19. Leon Draisaitl (Edmonton): 9

20. Claude Giroux (Philadelphia): 9

* částky jsou uváděny v mil. dolarů



Proč? Právě kvůli Johnu Tavaresovi.

Jeden z nejlepších hráčů, kteří v poslední dekádě vystupují na nejsledovanějších ledových jevištích, má dodat perspektivnímu mančaftu klid, chytré pasy, důležité góly a zkušenosti nejen na ledě. „Pro naše mladé hráče je skvělým příkladem,“ ví Babcock. „Jako kouč nemůžete sedět s kluky vzadu v autobuse, v letadle nebo na večeři. Od toho jsou tam kluci jako John, kteří můžou mít vliv na celý tým.“

Tavares, vítěz olympiády (2014) i Světového poháru (2016), jen skromně – jak je jeho zvykem – opáčí: „I mladí mě tlačí kupředu a dělají mě lepším hráčem.“

Když byl mladík on, jako jedničku draftu si ho vybrali New York Islanders. Zatímco jinoch s portugalskými a polskými předky houfoval body, Islanders se soužili. Za devět let nakoukli do play off jen třikrát – a pokaždé měli spíš roli návštěvníků. „Není snadné se koukat na hráče, kteří dostávají šanci vyhrát Stanley Cup, zatímco vy investujete čas do tvrdé práce,“ přiznával Tavares.

Když kanadská hvězda na jaře sledovala pouť Alexandera Ovečkina a jeho Washingtonu za stříbrným pokladem, silněji než dřív si uvědomovala – roky přibývají a příležitostí ubývá. Bylo zřejmé, že průměrní Islanders svého kapitána neudrží.

Východní konference NHL Přehled před novou sezonou

Tavares se stal se jednou z nejsledovanějších postav na trhu volných hráčů v dějinách NHL. Šestice nejvážnějších zájemců se předháněla v horentních cifrách. Nabízeli mu i víc než 77 milionů dolarů, které nakonec vyinkasuje za sedm let v Torontu (celkový plat navyšuje ještě podpisový bonus).

„John přišel na schůzku velice dobře připravený. Ptal se, jakým stylem hrajeme. Jak ho trenér využije. Jak se tým chce posunout dál a jaká je naše strategie,“ líčí nový generální manažer Maple Leafs Kyle Dubas.

U Tavarese zvítězil rozum. A také srdce. „Chci dostat šanci hrát o Stanley Cup,“ velí. Ta první mu právě začala.