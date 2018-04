I když... Kouč Josef Jandač se i po nedělní výhře nad Ruskem 2:1 - v posledních sezonách tak ojedinělé - lehce mračí a říká: „Na to, že jsme skončili první, jsme nehráli nijak dobře. V žádném zápase jsme nebyli lepším týmem.“

Po sobotním duelu se Švédskem dokonce tepal mladíky za líný pohyb. Teprve v neděli osmnáctileté Filipy Zadinu a Chytila, které by nominace do Dánska neměla minout, vzal na „milost“. „Proti Rusku už to bylo o něco lepší. Tihle hráči se adaptují, musí se trošku rozkoukat. Celý rok hráli na jiném hřišti, k tomu cestování a časový posun. Na to se však nesmíme dívat.“

Trenére, ukázal vám pardubický turnaj něco ohledně mistrovství světa? zazní vzápětí dotaz jednoho z žurnalistů. Jandač se na vteřinu zamyslí, pak rychle vypálí: „Vůbec nic!“

Jasněji bude až po příštím víkendu, protože ve středu národní tým odlétá do Švédska k dalšímu klání Euro Hockey Tour. Dál si tak kouč drží široký kádr, ze kterého vyřadil útočníky Ordoše a Orsavu, ovšem v úterý je „nahradí“ posily z NHL, Martin Frk a Radek Faksa.

Přesto je v něčem jasno.

Kromě zmíněných forvardů opustil tým i brankář Patrik Bartošák a je jasné, že 3. května odletí do Kodaně trio Francouz, Furch, Rittich. Všichni tři dostali v Pardubicích příležitost, všichni tři vychytali vítězství, pustili jediný gól a byli hvězdami utkání. I kritický Jandač při hodnocení jejich výkonů hýřil optimismem.

Překvapil nasazením Davida Ritticha. Gólmana, který si v této sezoně vydobyl solidní pozici v NHL, povolal do Pardubic na poslední chvíli. Původně tu neměl vůbec chytat, šanci mu chtěl dát až za týden ve Švédsku, ale o víkendu rozhodnutí změnil. I proto Rittich proti Rusku nastoupil v dresu bez jmenovky a s „neutrálním“ číslem 1. Po výhře žertoval: „Asi bych si měl číslo změnit napořád.“

Svůj vynikající výkon hodnotil bez emocí. Vyprávěl, že od toho je přece na ledě, aby pomáhal. Když se však po utkání dozvěděl, že má jistou nominaci na světový šampionát, jeho výraz se přece jen změnil.

„Je to pro mě super! Možná je to i odměna za dobrou sezonu, kterou jsem měl. Jsem rád, že jsem mohl zabojovat o mistrovství světa, a když teď vím, že tam jedu, chtěl bych zabojovat o to, abych se dostal do brány,“ říkal.

Dá se odhadovat, že Rittichovi kouč svěří roli dvojky za Francouzem, jistotou z únorové olympiády. Jenže vzhledem k tomu, že jen v základní skupině odehraje tým sedm utkání a z toho hned třikrát přijde dvojzápas ve dvou dnech, Jandač slibuje: „Turnaj jako mistrovství světa je náročný. Všechna utkání nebude chytat jeden brankář jako třeba na olympiádě, kde jsme všechno vsadili na Francouze.“

O brankářích je jasno, zato v obraně dál visí otazníky. Jandač čeká, zda se vykurýruje trojice Polášek, Mozík, Vitásek, kterou by na šampionátu chtěl mít, ale nelze být velkým optimistou.

K tomu se komplikuje situace v zámoří, protože Washington, odkud přicházejí v úvahu Kempný a Jeřábek (i útočník Vrána), otočil v play off sérii. „Tam jsem trochu nasr...,“ řekl Jandač.

Volný je ovšem útočník Zacha z New Jersey, kterého kontaktoval generální manažer Jiří Fischer.

Útok se navzdory Jandačově kritice zdá energický, bojovný. Daří se přesilovky, mladí dodali drajv, byť je jejich hra někdy živelná a vyskytují se taktické chyby. Na vyladění před dánskou misí však ještě zbývá švédská generálka.