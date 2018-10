KHL na show ve Vídni tratí. Za příslib evropské expanze jí to ale stojí

O chystané sérii nazvané „Světové zápasy“ jsme psali už na začátku září, KHL se natají tím, že by ráda v budoucnu expandovala do Německa, Švýcarska, Francie, Rakouska, Velké Británie nebo do Švédska. K tomu využívá propagované zápasy v rakouské Vídni a švýcarském Curychu.

Pořádání Světových zápasů je pro KHL ztrátovou záležitostí. Nicméně vedení KHL na to nahlíží z dlouhodobějšího hlediska, jednoduše chce Evropě samu sebe prodat jako velký a profesionální hokej.

Do Vídně i Curychu přijedou její nejbohatší kluby - CSKA Moskva s Kirillem Kaprizovem nebo Sergejem Kalininem a SKA Petrohrad s Pavlem Dacjukem nebo Nikitou Gusevem.

„Evropa má vždycky skvělou atmosféru, jen se bojím, že nestihneme operu,“ říká kapitán CSKA Sergej Andronov.

Ve Vídni se utkají ruské kluby s „domácím“ Slovanem z Bratislavy. „Roli ve výběru soupeřů pro CSKA i SKA hrála blízkost Bratislavy, kde Slovan hraje. Pro slovenské fanoušky nebude problém dostat se do Vídně, klub bude jako doma,“ předkládá jasný důvod Kobyljanskij v rozhovoru pro Sport Express

„Bude to mimořádně těžké, ale ukázali jsme, že můžeme být pokornými soupeři,“ říká Matus Sukel. „Věřím, že fanoušci budou s námi.“



Slovanu liga navíc vynahradí veškeré ušlé příjmy, které jinak normálně během domácích zápasů získává. KHL slovenskému klubu vykompenzuje položky jako prodej vstupenek nebo občerstvení, zaplatí i organizaci utkání.



O měsíc později čeká totéž lotyšský klub Dynamo Riga, ten naopak na dva zápasy zakotví v Curychu.