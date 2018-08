Češi dobývají New York. Jsem připravený na NHL, vzkazuje Hájek

Na přelomu roku se Chytil s Hájkem sešli na juniorském světovém šampionátu. Tehdy ještě každý patřil jinému klubu NHL.

Zatímco hbitý útočník, dlouhé roky cepovaný ve Zlíně, už odehrál první zápasy za Rangers, brněnského odchovance měla pod smlouvou Tampa Bay. Chytil se na „dvacítkách“ připomněl hlavně dvěma góly, Hájek zářil. Se sedmi asistencemi mezi všemi obránci kraloval, vyhlásili ho i jedním ze tří nejlepších Čechů.

„Na turnaji byl jedním z top beků. Má excelentní talent. Na výbornou zvládá všechny aspekty hry,“ chválí ho Adam Graves, legenda Rangers.



Nechci znít namyšleně

Do New Yorku pak přivála Hájka únorová výměna, kdy se na jih USA stěhoval tehdejší kapitán Rangers Ryan McDonagh. „Byl jsem z toho v šoku, přece jen šlo o můj první trejd v NHL. Ale takový je hokej. Jsem moc rád, že jsem tady,“ vrátil se ke svému přestupu Hájek před pár dny.

Celý zadýchaný mluvil do kamery na rozvojovém kempu Rangers. A vyslal jasný vzkaz.

9krát za Rangers Filip Chytil si už v minulé sezoně vyzkoušel, jaké to je hrát v NHL. Během devíti zápasů jednou skóroval a na dvě branky přihrál. A před startem nové sezony říká: „Hrál jsem sice jen devět utkání, zato proti nejlepším hráčům v lize. Umím dávat góly i nahrávat.“

Na otázku, co chce předvést během pár dní na ledě trenérům, řekl: „Mým cílem je ukázat, že jsem připravený na NHL a že si věřím. Ne, nechci působit namyšleně, mluvím o zdravé sebedůvěře." Poté zopakoval, že v nové sezoně touží nastupovat v prestižní zámořské soutěži.

K tomu má blízko Chytil. „Musel by se mu hodně nepovést předsezonní kemp, aby se nedostal do sestavy pro úvodní zápas,“ tvrdí o něm uznávaný novinář Dan Rosen z NHL.com. Rosen očekává, že účastník seniorského MS se zařadí ke stálicím v kabině Rangers.

A co Hájek? Rosen věří i jemu.

„V obraně jsou volná místa a Libor v klubu hodně zaujal. Podle mě na ledě vypadá dobře, skvěle bruslí a umí hrát na obou koncích kluziště.“ Českého borce zařadil na svém žebříčků talentů, od kterých čeká, že se prosadí do základní sestavy New Yorku, na čtvrté místo.

Rvi se a dostaneš šanci

V tom, že na Manhattanu jsou z Hájka nadšení, má jistě pravdu. Vždyť si stačí poslechnout slova generálního manažera Jeffa Gortona: „Líbí se nám jeho charakter i hokej, jaký předvádí. Pokud na předsezonního kempu uvidíme, že na NHL má, a bude se o ni rvát, dáme mu šanci. A pak uvidíme, kam až to dotáhne.“

Pro Hájka by byla NHL značným skokem kupředu. Dvacetiletá naděje toho mezi dospělými mnoho neodehrála. 24 zápasů před časem za Kometu, osm na farmě Tampy. Minulý ročník pak Hájek nastupoval jen mezi juniory, byť zářil.

„Já ale udělám všechno pro to, abych se už v nové sezoně do NHL dostal. To je můj cíl," má jasno. Bude v ní na podzim válet spolu s Chytilem?