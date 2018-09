Litvínov má poprvé 100 milionů. Odpadla jedna výmluva, ví kapitán

„Dík patří skupině Unipetrol,“ jmenoval generální ředitel Vervy Jiří Šlégr klubového majitele. „I po těžké sezoně, kdy jsme nevěděli, co nastane, jsme podepsali nový tříletý kontrakt s Benzinou. Díky tomu jsme se v rozpočtu odstartovali k hranici 100 milionů korun.“

Jakub Petružálek (vlevo) a Michal Trávníček na tiskové konferenci Litvínova.

Loni Verva udávala, že operuje s devadesáti miliony. Teď je ještě movitější a spojení skromný klub se škrtá. „Odpadla nám jedna výmluva,“ rozesmál se na čtvrteční tiskové konferenci kapitán Michal Trávníček. „Pro mě je ta cifra překvapením, troufám si říct, že takový rozpočet jsme tady ještě neměli. Ale spíš mě to uklidňuje, než že by nás to dostávalo pod tlak.“

V rozpočtovém žebříčku už Verva nepatří mezi chuďase extraligy. „Dneska už nemůžeme říkat, že jsme finančně podprůměrní. Díky majitelům a naší práci se posouváme. Snažíme se získat partnery nejen v oblasti Unipetrolu. A daří se nám je přesvědčit o naší vizi,“ blaží Šlégra.

Krzysztof Zdziarski, generální ředitel skupiny Unipetrol, fanoušky žlutočerných ubezpečil, že chemička bude za hokejem dál stát. „Platí, co jsme říkali dřív: Budeme spolupracovat dlouhodobě, ale to je šedesát let starý vzkaz.“

Po loňském barážovém hororu a záchraně v posledním zápase došlo v Litvínově k třesku od vedení po kabinu. Po rezignaci generálního manažera Roberta Kysely klub vede Šlégr, sportovním manažerem se stal další olympijský šampion Josef Beránek mladší.

Nový je trenér Milan Razým, staronové jsou hvězdné posily útočník Jakub Petružálek a brankář Jaroslav Janus, navíc zůstalo slovenské eso Juraj Mikúš. A šestnáctiletý supertalent Jan Myšák ve čtvrtek podepsal čtyřletý kontrakt. Může se stát nejmladším debutantem Vervy v historii, překonal by ikonu Roberta Reichela.

„Jednoznačným cílem by měla být účast v play off. Nikdo nechce prožívat muka jako loni,“ oklepal se Šlégr. Petružálek dokonce tvrdí: „Osobně bych chtěl po základní části skončit do šestého místa.“

Do extraligy vstoupí Litvínov v pátek 14. září v Mladé Boleslavi.