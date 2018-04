Dostál, hrdina české osmnáctky: Zastavil Kanadu, přeskočil Škarka

Dostál před semifinále: Stmelili jsme se jako tým, na tom musíme stavět Po senzační výhře nad Kanadou čeká dnes od 16:30 české hokejisty do 18 let semifinálový duel proti USA. Svěřenci trenéra Bruka absolvovali dopolední trénink na ledě čeljabinské Traktor arény ve velmi dobré náladě a na duel se těší. Proti Američanům do branky opět nastoupí hrdina čtvrtfinálového utkání Lukáš Dostál. Lukáši, vraťme se ještě k utkání s Kanadou, jak jste si ho užil?

Byl to neuvěřitelný zápas, ale teď se už všichni musíme soustředit na Ameriku. Samozřejmě jsme za vítězství moc rádi a hodně nám pomohlo, ale Kanada už je za námi a my si z toho utkání můžeme maximálně vzít ty pozitivní věci. Byl jste v posledních minutách čtvrtfinále nervózní?

Musím pochválit kluky, kteří odvedli výbornou práci. V takový moment jsem ani neměl nervy, protože jsem se soustředil na svou práci, abychom nedostali gól. Byl to hektický závěr, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Co očekáváte od Američanů a s čím do utkání musíte nastoupit vy?

Budou hrát podobným důrazným stylem jako Kanada, což nám, nechci úplně říct vyhovuje, ale je to lepší, můžeme to uhrát bojovností. Musíme stavět hlavně na týmovosti a na blokování střel. Právě týmová hra se nejvíce změnila, stmelili jsme se, díky tomu jsme porazili Kanadu. Rozbruslení před zápasem proběhlo v uvolněné atmosféře, ocenil jste takový trénink?

Trenéři nám ho odlehčili, abychom se jen sklouzli na ledě. Nechci říct, že jsme unavení, ale náročné to je. Teď se všichni těšíme na zápas s Amerikou, bude to těžké, ale doufám, že to zvládneme. V turnaji už nepokračují domácí Rusové. Kromě utkání s nimi diváci v Čeljabinsku vždycky fandili více vám než soupeři, věříte, že by vám dnes mohli vytvořit domácí atmosféru?

Možná to tak bude, ale záleží na fanoušcích, koho podpoří. Když na zápas s Rusy dorazilo 7 500 lidí, byla ta atmosféra neskutečná, nikdy jsem před takovou nechytal a doufám, že přijde zase hodně diváků a užijeme si to. Jakub Borovský, spolupracovník iDNES.cz v Čeljabinsku