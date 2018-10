Nečas opouští NHL. Vedení Caroliny poslalo českého mladíka na farmu

Hokej

Zvětšit fotografii Martin Nečas (vpravo) z Caroliny se snaží odpoutat od bránícího Pavla Bučněviče z New York Rangers. | foto: AP

dnes 10:06 9:45

Hokejista Martin Nečas odchází po sedmi utkáních této sezony v NHL z týmu Carolina Hurricanes na farmu do AHL do týmu Charlotte Checkers. Naposledy proti Tampě strávil 19letý český útočník na ledě necelých sedm minut. Na farmě by měl nabrat více zkušeností.

Středeční ráno fanoušky českého hokeje potěšilo. Talentovaný útočník vstřelil proti Tampě premiérovou branku v NHL. Neuběhlo ani 24 hodin a vedení Caroliny se rozhodlo, že Nečase pošle na farmu do AHL k týmu Charlotte Checkers. Na golfu málem zranil trenéra, pak Nečas poprvé v NHL skóroval Důvod přesunu z NHL do AHL klub nijak nekomentoval. Společně s Nečasem putuje na farmu 22letý obránce Haydn Fleury, opačným směrem jde 22letý útočník Clark Bishop. Nečas v úvodu sezony přidal vedle gólu i asistenci, nicméně jeho čas na ledě se pohyboval od šesti ke dvanácti minutám. Jedním z důvodů tak může být, aby český útočník na farmě strávil více času na ledě a nabral zkušenosti. Pak by se k Hurricanes v NHL mohl opět připojit. 19letý Nečas nakoukl do NHL už minulou sezonu, za Carolinu odehrál v říjnu loňského roku jeden zápas proti Edmontonu. Po něm z NHL odletěl do Česka a celou sezonu strávil v brněnské Kometě, s kterou slavil zisk titulu. Na přelomu roku vedl českou reprezentaci do 20 let na mistrovství světa juniorů v Buffalu. Z něho odjížděl zklamaný, v zápase o bronzovou medaili čeští junioři prohráli s USA 3:9. V květnu se účastnil i seniorského mistrovství, v sedmi zápasech získal pět bodů.